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紐約啟動福利外展團隊 助居民保留白卡、糧食券

記者曹馨元╱紐約即時報導
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紐約市府啟動「健康與生活負擔資源團隊」，協助居民應對白卡及糧食券資格變動，避免因...
紐約市府啟動「健康與生活負擔資源團隊」，協助居民應對白卡及糧食券資格變動，避免因不熟悉規定或申請程序而失去福利。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市成立HART團隊，透過多語外展協助居民因應白卡與糧食券新規，避免因資格或程序問題失去福利，並轉介其他生活支援。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)19日宣布，啟動「健康與生活負擔資源團隊」(Health and Affordability Resource Team，簡稱HART)，協助居民應對聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)及糧食券(SNAP)資格變動，避免因不熟悉規定或申請程序而失去福利。市府已於2027財年預算中，為這項計畫編列300萬元。

聯邦白卡工作要求將於明年1月1日生效，市府估計最多90萬名居民面臨失去保障的風險。糧食券工作要求今年3月擴大後，已有約2萬6500名紐約居民失去福利。

白卡新規要求部分19至64歲成年人提交工作、就學、職訓或義工服務證明，照顧14歲以下子女的家長等群體可獲豁免。部分參保者亦須更頻繁覆核資格，醫療業者擔心，符合條件者也可能因文件或程序問題失去保障。

曼達尼表示，醫療及營養食物是基本生活所需，HART將把協助直接帶入社區，幫助居民了解新規、保留所需福利，並取得其他支援。

團隊由受訓社區健康工作者組成，並與社區機構及義工合作，合共可使用13種語言。不少成員曾親身辦理相關福利，亦已接受聯邦政策、資格認定及社區溝通等培訓。外展將優先針對居民較可能失去白卡的社區，也會協助已失去糧食券的人士尋求重新申請。

除醫療及食物福利外，團隊也會協助居民取得現金援助，並轉介住房支援、防止迫遷及醫院帳單減免等服務。

市府表示，衛生局已向逾3萬5000名醫療服務提供者及6萬名社區、宗教組織合作夥伴提供政策指引，並舉辦逾50場培訓及交流活動。同時，市府已開始增聘醫保登記輔導員，協助居民申請或續保。

已失去或擔心失去醫保的居民，可致電市衛生局登記輔導員(347)655-0124，或登入nyc.gov/medicaidhelp查詢。需要協助保留或重新申請糧食券者，可登入nyc.gov/AccessHRA了解申請及續領安排。

精華 FAQ

  • 因為聯邦白卡與糧食券的資格規定即將收緊，市府擔心居民因不熟悉要求、文件不全或申請程序複雜而失去福利，因此成立HART加強外展協助。

  • 部分19至64歲成年人需要提交工作、就學、職訓或義工證明，但照顧14歲以下子女的家長等群體可獲豁免；市府估計最多有90萬名居民面臨失去保障風險。

  • 可致電市衛生局醫保登記輔導員(347)655-0124，或上nyc.gov/medicaidhelp查詢白卡協助；糧食券相關申請與續領則可到nyc.gov/AccessHRA了解。

白卡 糧食券 曼達尼

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