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紐約史泰登島倉庫發生4級火災 起火原因調查中

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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史島一空置倉庫發生四級火災。(市消防局X平台)
史島一空置倉庫發生四級火災。(市消防局X平台)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約史泰登島一處空置倉庫17日晚發生4級火災，超過300名消防與急救人員投入搶救，火勢於晚間8時30分受控，並造成倉庫嚴重損毀與1名消防員輕傷。

紐約史泰登島一處空置倉庫17日晚發生四級火災，共有超過300名消防員和急救人員趕赴現場參與滅火和救援，大火於晚上8時30分左右得到控制，一名消防員受輕傷。截止目前，市消防局仍在調查起火原因。

▲ 影片來源：X平台@FDNY（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

17日傍晚不到5時45分，市消防局(FDNY)接獲警報，史島海蘭大道(Hylan Boulevard) 6581號的一處空置倉庫發生火災。這棟兩層倉庫為空置建築，位於聖約阿希姆和聖安妮老教堂(Old Church of St. Joachim and St. Anne)後方。

17日風力強勁，火勢蔓延很快，這次火災被定為四級火災。「消防員到達現場後發現整棟建築火勢猛烈，立即採取防禦性滅火行動」，市消防局火災行動主管伍茲(Kevin Woods)表示，「我們架設了多架大口徑水砲和雲梯車」。

火勢於晚上8時30分左右得到控制。建築物損毀嚴重，倉庫屋頂坍塌。當天晚上有數十名消防員徹夜留在現場，以防火勢再起。

最早撥打911報警的居民稱倉庫後面的聖約阿希姆和聖安妮老教堂起火，因為當時整棟交通似乎都被濃煙和火焰包圍。所幸的是，老教堂這一地標式建築最終倖免於難，附近數十棟建築也安然無恙，其中包括兩所學校和一座老年中心。

市消防局火災行動主管伍茲說，「我們的隊員們出色地撲滅了許多飛濺的火星，防止了更多建築物被引燃」。

史島一空置倉庫發生四級火災。(市消防局X平台)
史島一空置倉庫發生四級火災。(市消防局X平台)

精華 FAQ

  • 火災發生在史泰登島海蘭大道6581號的一處空置兩層倉庫，位置在聖約阿希姆和聖安妮老教堂後方。該建築當時無人使用，屬於空置狀態。

  • 由於17日風勢強勁，火勢擴散很快，消防局將其定為4級火災。現場共有超過300名消防員和急救人員趕赴支援，並架設大口徑水砲與雲梯車控制火勢。

  • 大火導致倉庫嚴重受損、屋頂坍塌，並有1名消防員受輕傷。不過老教堂最終平安保住，附近數十棟建築、兩所學校及一座老年中心也都未受波及。

史泰登島

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