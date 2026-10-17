曼哈頓男子涉芬太尼性侵下毒致死 檢方控「嫌犯已知是毒藥」

圖為芬太尼(fentanyl)。示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約曼哈頓一宗校園下藥性侵致死案中，19歲男子被控明知毒品是芬太尼仍提供給兩名女子，造成1人死亡，案件已加重起訴。

今年春天，紐約市大學校園發生一起性侵 與下藥致死案，一名19歲男子費雷爾(Moises Freire)涉嫌在曼哈頓 一所大學宿舍內，以芬太尼 (fentanyl)冒充古柯鹼毒害兩名女大學生，並性侵其中一人，造成一人死亡。近日相關紀錄解封，檢方指控被告費雷爾案發一周前曾試用該毒品後身體不適，還傳訊息向朋友表示自己拿到的是「十足的毒藥」，卻仍將毒品交給兩名女子使用。

該案件於今年3月發生，直至15日聯邦大陪審團加重起訴，新增「意圖性侵而散布管制藥品」罪名，隨著法庭文件解封，更多案件細節曝光。文件指出，費雷爾與涉嫌共犯的佩拉塔卡布雷拉(Brian Peralta Cabrera)多項毒品相關罪名，檢方指控佩拉塔卡布雷拉為費雷爾提供毒品。起訴書亦指出，費雷爾聲稱該物質是「純古柯鹼」，實為芬太尼，導致兩名女子失去意識，費雷爾隨後性侵其中一人。聯邦檢察官辦公室表示，一名女子倖存，另一人數天後在醫院不治。

根據15日解封的法庭文件，費雷爾案發一周前試用該毒品後，傳訊息向朋友說自己頭暈、發抖、想吐，「我拿到的是十足的毒藥」。助理聯邦檢察官布魯姆(Ariana Bloom)在4月聽證會上指出，友人回覆叫他別自己用，把毒品給那些「蕩婦」，「令人不安的是，被告正是這麼做了」。

此外，檢方指控費雷爾案發後拖延至少40分鐘才求救，期間還將受害人昏迷照片傳給朋友，其中一張為受害者下身赤裸的影像。該舉動引發外界質疑，若他及早求救，受害女子是否仍能生還。費雷爾目前已遭加重起訴，若罪名成立，最低將面臨20年徒刑，最高可判終身監禁。

嫌犯還向校園保全謊稱兩人只是喝太多，並聲稱直到性行為結束後，才發現對方已失去意識。執法人員搜查房間時，毒品已不見蹤影。

費雷爾的辯護律師、聯邦公設辯護人舒瓦茲(Mitchell Schwartz)今年稍早在庭上表示，費雷爾並非該校學生，已獲約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)錄取，並與受害者在她死前一年有合意的交往關係，是兩名女子邀他前往並要求他帶古柯鹼。他稱事件是「一場悲劇」，並形容兩人的訊息往來像「青少年做蠢事」。聯邦法官史坦(Sidney H. Stein)當庭回應，「給人芬太尼可不是青少年做蠢事。」

史坦4月以證據極為有力為由，裁定費雷爾不得保釋，審判訂於2027年3月。費雷爾將於10月28日就「意圖性侵而散布管制藥物」等加重罪名出庭提審。

住在皇后區的18歲友人佩拉塔卡布雷拉被控協助費雷爾取得芬太尼，另以毒品共謀罪起訴；第三名男子羅薩萊斯皮諾(Harry Rosales Pino)已承認販毒致死罪。

已故女學生母親16日接受紐約郵報採訪時表示，女兒熱愛生命，對音樂和藝術涉略廣泛，笑聲富有感染力，母女倆常討論遭受暴力的女性很少有發聲機會，「希望她的故事能喚起關注，並獲得正義」。