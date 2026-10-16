紐約大學互動科技藝術展 18日布碌崙開幕

紐約大學互動通訊研究所(ITP)學生策畫的科技藝術聯展「OnConnect()」，將於18日在布碌崙(布魯克林)布希維克(Bushwick)的Living Gallery開幕。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約大學ITP學生策畫的科技藝術聯展「OnConnect()」18日於布碌崙開幕，以互動作品探討數位時代中人與人、自己與世界的連結。

紐約大學 互動通訊研究所(ITP)學生策畫的科技藝術聯展「OnConnect()」，將於18日在布碌崙 (布魯克林 )布希維克(Bushwick)的Living Gallery開幕，展出互動裝置、動態物件、聲音作品、動態影像及網路創作，邀請觀眾透過自身的解讀與選擇參與作品的生成，重新思考數位時代下關係「連結」的意義。

策展人Jisoo Kim表示，她於今年2、3月開始招募籌備團隊，選擇「連結」作為主題，除因為她個人深受此概念吸引，也因為這個概念夠寬廣，可作為人與人、人與自己，或人與世界之間的關係，亦能讓更多創作者帶入各自的詮釋。展名借用程式語言中「函式」(function)的寫法，括號內通常放入輸入值，「它可以是觀眾的輸入，也可以是每個人對連結的定義」，隨著輸入的內容不同，產出的連結也隨之改變。

策展團隊認為，現在的網路、演算法和數據已改變人與科技、環境之間的相處方式，連結不再只是人彼此互動的結果，而是人們建立關係的起點。且正因為這樣的關係隨時都在變化，希望能將展覽設計成更為動態的形式。

此外，團隊亦刻意讓觀點迥異的作品並置。Jisoo Kim舉例，藝術家Lingwu Li作品以疫情後的悼念為題，呈現不同解釋中較黑暗的一面；台灣藝術家Mina Huang的作品則聚焦家庭、友情與愛，藉此呈現「連結」的不同面貌。

在首爾長大、旅居紐約七年的Jisoo Kim則是以一張地鐵座椅為主體，居住大城市多年的她，對於身邊總是擠滿人，地鐵車廂嘈雜擁擠人們卻淡漠的情景相當有感觸，「明明被這麼多人包圍，卻覺得自己和一切都斷了線」，這種連結過多反而感到疏離的經驗，正是她構思展覽主題的起點。

另一名策展人Jasmine Chou則補充，參展者接觸電子媒材創作多半僅一、兩年，卻各有深厚的專業背景，有人來自視覺特效、電影領域，也有台灣藝術家原本學機械工程，曾參與火箭製造。她認為紐約對各種背景、語言與美學都相當包容，觀眾也樂於嘗試新事物，讓探討關係的展覽在紐約發生格外特別。

開幕座談由ITP研究駐校人員Devan Wardrop-Saxton主持，預計七、八名藝術家出席，除分享創作理念，也將與觀眾對話，探討各自作品如何回應「連結」的主題。本次展出藝術家還包含Marthew Blanco、Joy Chang、Jane Lee、Anshula Saha、Ian Cox、Gabriel Gutierrez。