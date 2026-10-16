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紐約百餘官員促停車場拒供ICE集結 憂執法波及員工顧客

記者范航瑜╱紐約即時報導
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曼達尼8日在大理石山就ICE開槍案舉行發布會，16日與百餘名民選官員呼籲私人停車...
曼達尼8日在大理石山就ICE開槍案舉行發布會，16日與百餘名民選官員呼籲私人停車場拒供ICE集結。(取自市長辦公室)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市長曼達尼與百餘官員聯名呼籲私人停車場拒絕ICE集結，以避免業主、員工與顧客捲入移民執法爭議，此舉源自Marble Hill槍案後的連串抗議。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與紐約州百餘名民選官員16日聯名致函，呼籲全市私人停車場及車庫業主不要出租、出借或以其他方式提供場地，供移民與海關執法局(ICE)集結及部署移民執法行動，並明確通知ICE未獲授權使用其物業。

聯署信指出，無論雙方協議，ICE使用私人停車設施，都可能使業主的物業、員工及顧客捲入令移民社區恐懼的執法行動。信中呼籲業者與移民居民站在一起，不要讓停車場成為ICE出動的據點。

聯署者包括聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、陸天娜(Kirsten Gillibrand)、聯邦眾議院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)，以及市議會議長朱曼寧(Julie Menin)、市議會絕大多數議員與其他州及地方民代。

這項呼籲源於8日的大理石山(Marble Hill)開槍案。28歲多明尼加移民貝爾加爾(Oscar Belgal)遭ICE探員開槍擊傷，地方官員指探員此前曾使用數個街區外的Target停車場作為集結地。案發後，民代、宗教人士及移民倡議者在店外集會，呼籲抵制Target。

Target表示，並未與任何聯邦移民機構訂立協議；國土安全部則否認ICE在開槍當天使用該處停車場集結，但表示探員依法可使用向公眾開放的停車場，這是全國執法機關的慣常做法。國土安全部另向美聯社表示，終止停車安排不會阻止ICE遣返其所稱的「犯罪無證移民」。

聯署信也點名皇后區北方大道(Northern Boulevard)兩處銀行停車場，以及曼哈頓下城莫頓街(Morton Street)一處車庫。Documented今年4月報導，居民及民代指ICE曾在北方大道交70街、交匯點大道(Junction Boulevard)的兩家道明銀行(TD Bank)停車場集結，引發抗議。銀行當時表示，未因探員使用停車場收取費用，也不會預先獲知執法行動。

信中指出，市府已依庇護城市法律，採取措施防止市有停車場及車庫被用於聯邦民事移民執法。然而，相關規定適用於市有物業，私人業者經營的設施不在同一規範範圍，因此官員此次透過聯署，爭取業主主動拒絕提供場地。

精華 FAQ

  • 官員認為，ICE若在私人停車場或車庫集結，可能讓業主、員工與顧客捲入移民執法行動，並加深移民社區恐懼，因此希望業者主動拒絕提供場地。

  • 聯署行動與8日Marble Hill開槍案有關。28歲多明尼加移民貝爾加爾遭ICE探員開槍擊傷，地方官員指探員曾使用附近Target停車場集結，引發強烈反彈。

  • 信中指出，市府可依庇護城市法律限制市有停車場被用於聯邦民事移民執法，但私人業者不受同樣規範，因此官員改以聯署方式，要求業主自行拒絕配合。

ICE 曼達尼 紐約州

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