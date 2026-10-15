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紐約百年地標飯店「The Plaza」明年1月停業整修 2031年重開

記者曹馨元╱紐約即時報導
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紐約地標廣場飯店(The Plaza)將於2027年1月起暫停營業至少四年，修復...
紐約地標廣場飯店(The Plaza)將於2027年1月起暫停營業至少四年，修復其標誌性古典外牆。(圖片來自The Plaza官網)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約百年地標廣場飯店The Plaza將於2027年1月起停業整修至少4年，重修古典外牆與相關設施，最快要到2031年才可能重新迎客。

紐約地標廣場飯店(The Plaza)將於2027年1月起暫停營業至少四年，修復其標誌性古典外牆。這座百年飯店以奢華住宿及下午茶聞名，營運方尚未公布重開日期，按目前時間表推算，最快也要到2031年才可能重新迎客。

營運方費爾蒙酒店及度假村集團(Fairmont Hotels & Resorts)14日宣布，修復工程須兼顧地標保護要求，以及住客、員工和周邊社區安全，因此決定暫時關閉飯店。具體施工內容及費用尚未公布，其棕櫚庭院(Palm Court)餐廳亦將於同期關閉。

廣場飯店於1907年開業，坐落第五大道與中央公園南側交會處；飯店融合法式城堡般的外觀與古典裝飾，長年被視為紐約建築風格及上流社交文化的代表。

作為紐約最知名的飯店之一，廣場飯店曾迎來作家費茲傑羅(F. Scott Fitzgerald)、卡波提(Truman Capote)及披頭四(The Beatles)等名人下榻。據查詢，一間特大床客房報價為每晚1431元，兩臥室露台頂層套房則達3萬6140元，另需5329元稅費；房價隨日期及房型變動。

對不少影迷而言，廣場飯店最熟悉的形象來自「小鬼當家2」。主角凱文獨自闖蕩紐約，拿著父親的信用卡入住飯店，享受客房服務與冰淇淋。拍攝期間，劇組為讓凱文滑過大廳，移開地毯，意外露出1907年的原始地磚，之後保留至今。如今，飯店仍推出電影主題住宿體驗，讓住客搭乘豪華轎車、吃著披薩，重溫凱文的紐約冒險。

飯店身世也頗為傳奇，百年來多次易主，總統川普曾於1988年購入，飯店在其持有期間陷入破產程序；1995年，新加坡華商郭令明聯同沙烏地王子阿爾瓦利德以3億2500萬元收購飯店，並於2004年出售。

飯店其後於2005年關閉，進行耗資4億5000萬元的修復及改建；重開後部分空間轉為住宅，目前共有282間客房及181戶康斗公寓。

精華 FAQ

  • 費爾蒙酒店及度假村宣布，The Plaza將自2027年1月起暫停營業，整修期至少4年；依目前時程推算，飯店最快可能要到2031年才會重新開放。

  • 整修重點是修復飯店標誌性的古典外牆，同時必須符合地標保護要求，並確保住客、員工及周邊社區安全，因此決定先暫時關閉整座飯店。

  • The Plaza自1907年開業，曾接待費茲傑羅、卡波提與披頭四等名人，也因《小鬼當家2》成為影迷熟知的經典場景，至今仍保留電影相關體驗。

中央公園

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