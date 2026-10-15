紐約共享單車增230餘站 貝瑞吉森林小丘納服務

部分市議員推動將會員電動單車單次收費定為三元，但市府與Lyft的合約至2029年才到期，在此之前要求降價的籌碼有限。圖為聯合廣場的Citi Bike單車點。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約共享單車Citi Bike完成新一輪擴建，新增逾230站並延伸至布朗士、布碌崙及皇后區多個社區，但高昂電單車費用與車道爭議仍未平息。

市交通局15日宣布，共享單車Citi Bike完成新一輪擴建，在布朗士 、布碌崙 (布魯克林)及皇后區 七個社區增設逾230個站點、3700個停車樁，包括貝瑞吉(Bay Ridge)及森林小丘(Forest Hills)。服務向外區延伸之際，電動單車收費偏高的問題也持續受到關注。

這項擴建歷時逾一年，涵蓋布朗士北部兩個、布碌崙四個及皇后區一個社區。市府表示，工程由貝瑞吉展開，自去年9月首批站點啟用以來，當地累計騎行已逾7萬5000次，為居民增加短途出行及接駁公共運輸的選擇。

擴建新增約十平方哩服務範圍，令總面積達86.5平方哩，62%市民居於服務區內。目前逾半市民可在步行五分鐘內抵達站點，但史泰登島仍未設站。Citi Bike由Lyft持有，自2013年啟用後逐步向曼哈頓核心地帶以外擴展。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，擴建讓更多市民方便前往工作、上學、就醫及參與文化活動。交通局與Lyft並計畫於今秋在曼哈頓中城等需求旺盛的既有服務區增設數百個停車樁，紓緩無車可借、無位還車的問題。

不過，服務覆蓋擴大未能消除價格爭議。依Citi Bike公布的費率，一般會員年費為239元，電動單車另按每分鐘0.27元計費，45分鐘即12.15元，未計稅費；部分符合條件的跨區行程另有收費上限。非會員普通單車單次騎行，連稅費約5.43元。

部分市議員推動將會員電動單車單次收費定為3元，但市府與Lyft的合約至2029年才到期，在此之前要求降價的籌碼有限。Lyft則曾以電池維護、保險及其他營運成本上升解釋加價。不少騎行者也反映，市府去年將電動單車最高時速由18哩降至15哩後，同一路程所需時間增加；由於按分鐘收費，車速降低也可能令騎行費用上升。

市府近年推進單車道擴建也引發路權之爭。支持者認為，保護車道有助騎行及行人安全；部分居民與商家則主張保留汽車通行、停車空間，憂減少車道加劇壅堵、影響卸貨及接送。據NY1等媒體報導，西72街改造提案便曾引發居民交鋒。