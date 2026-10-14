花262萬元買豪宅也難進好學校？紐約好學區一房難求

圖為紐約市公立學校開學首日，學生們步行上學。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約都會區豪宅雖昂貴，所屬公立小學平均評分卻不高；相較之下，佛州與康州部分市場學區表現更佳，顯示高房價不一定能換到頂尖學區。

據紐約郵報報導，數百萬美元的豪宅 ，可能坐擁遼闊美景與頂級設施，但高昂的房價未必能換來優質的公立學校學區 。

房地產網站Realtor.com公布的9月豪宅市場報告顯示，紐約－紐瓦克－澤西市都會區在全美最昂貴的豪宅市場中排名第九，當地開價最高的10%房屋，起價達262萬元。

然而，這些豪宅所屬學區的公立小學，在GreatSchools網站上的平均評分僅有6.7分（滿分10分），在此次調查的43個都會區中，排名倒數10名之內。

這項研究顯示，即使在房價高昂的地區購買豪宅，也不代表孩子就能進入州內評價頂尖的公立小學。

GreatSchools的評分是將學校與同州其他學校比較，而非採用全美統一的學業標準。根據該網站公布的評分方法，評分主要考量各州測驗成績，以及學生相較於同州其他學校的學業進步情況。

Realtor.com則計算各都會區豪宅所屬公立小學的整體平均評分，藉此比較不同市場的學區表現。

此次紐約都會區的統計範圍涵蓋更廣泛的都會地帶，包括新澤西州部分社區，因此不能直接視為紐約市所有公立學校的整體評分。

Realtor.com此次納入過去12個月平均每月至少有500筆百萬元級待售房屋的市場，並將各都會區9月開價最高的10%房屋定義為豪宅。

研究人員先計算每筆豪宅物件所屬公立小學的GreatSchools平均評分，再將各市場的物件評分取平均；沒有對應學校評分的房屋則不納入計算。

在此次調查中，佛州那不勒斯－馬可島（Naples-Marco Island）以9.3分的學校平均評分排名第一，當地豪宅起價為369萬元，是調查中房價第三昂貴的市場。

同樣位於佛羅里州的克雷斯特維尤－沃爾頓堡灘－德斯坦（Crestview-Fort Walton Beach-Destin），則以9.1分排名第二，豪宅起價為287萬元。

距離紐約較近的康乃狄克州布里奇波特－史丹佛－丹伯里（Bridgeport-Stamford-Danbury），學校平均評分為8.5分，排名第三，當地豪宅起價約360萬元。

不過，學校評分高的市場不一定都得花上數百萬元才能買到豪宅。

佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的學校平均評分為7.8分，排名第11，但當地豪宅起價僅約90萬388元。德州聖安東尼奧－新布朗費爾斯（San Antonio-New Braunfels）則以7.4分排名第15，豪宅起價約78萬487元。

這兩個市場的豪宅起價都低於全美約119萬9000元的門檻。

Realtor.com的史密斯（Smith）表示，「有幾個房價相當實惠的地區，在前15名中格外突出，這讓我覺得很有意思。」

這些結果顯示，即使當地豪宅價格門檻相對較低，房屋所屬學校的評分仍可能在州內名列前茅。

反觀夏威夷州卡胡盧伊－威魯庫（Kahului-Wailuku），當地豪宅起價高達379萬元，是全美第二昂貴的市場，但學校平均評分卻只有5分，在此次調查中墊底。檀香山都會區的平均評分也只有5.7分。

房地產經紀公司Compass旗下Keslow Hurwitz團隊的副經紀人塞思凱斯洛（Seth Keslow）指出，學校評分通常是買家購屋時的參考依據之一，但未必是最重要的考量。

他接受紐約郵報訪問時表示，「我的大多數客戶會透過網路搜尋，了解學校的大致評分。」

他補充說，房屋位於城鎮的哪個位置，以及是否鄰近工作地點或親友住處，都可能比學區本身更重要。

凱斯洛說，「無論如何，每個人對『好學校』的定義都不一樣。」他認為，網路評分「通常是評估的起點，但不一定是最後的決定因素」。

此外，學校評分高，也不代表豪宅開價就能免於下跌。

盡管布里奇波特－史丹佛－丹伯里的學校評分排名第三，當地豪宅起價卻較去年同期下跌15.6%，是全美房價最昂貴的10個市場中跌幅最大的。

紐約都會區的豪宅起價也較去年同期下跌11.3%，不過與8月相比則上漲1.1%。

從全美來看，豪宅起價下跌3.6%，降至119萬9000元，寫下連續第30個月年減的紀錄。目前的豪宅起價也比2023年5月的高峰低了14.1%。

報告提醒，這些數據反映的是房屋掛牌開價，而非最終成交價；與學校評分一樣，都只是買家購屋時需要考量的眾多因素之一。