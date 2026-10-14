紐約天然氣外洩2% 市民每年損失3億元

根據哥倫比亞大學最新研究報告，紐約市用戶付費購買的天然氣，近2%未經燃燒便外洩至大氣中，除加劇氣候汙染，市民每年也因此白白損失約三億元。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 哥大研究指出，紐約市近2%天然氣未燃燒就外洩，年損約3億元，主要來自管線與住家設備，且冬夏用能高峰時排放最明顯。

哥倫比亞 大學研究團隊最新研究指出，紐約市 用戶付費購買的天然氣 ，近2%未經燃燒便外洩至大氣中，除加劇氣候汙染，市民每年也因此白白損失約三億元。研究認為，地下管線及住家爐具、鍋爐是最可能的外洩源頭，且排放量在冬季供暖與夏季製冷期間達到高峰。

這項發表於「大氣化學與物理」(Atmospheric Chemistry and Physics)期刊的研究，分析2023至2024年甲烷排放數據，量化五大區天然氣流失規模。研究人員測得的甲烷均屬未燃燒狀態，顯示汙染並非來自天然氣燃燒或發電廠。

研究主要作者Yuwei Zhao表示，全市綿延數千哩的地下管線，以及住家爐具和鍋爐，最有可能是外洩來源。團隊目前正持續蒐集數據，釐清各來源對甲烷汙染的影響程度。參與研究的哥大教授寇曼(Roisin Commane)直言，天然氣外洩是極大的金錢浪費，也是紐約市甲烷排放的主要來源，而紐約市本身更是東北部最大的甲烷汙染源。

紐約市逾90%電力來自天然氣，其主要成分為甲烷。甲烷屬強效溫室氣體，暖化效應是二氧化碳的80多倍。寇曼表示，既然要使用天然氣，就應確保妥善、完全燃燒，因為外洩到大氣中的愈多，對氣候衝擊愈大。

研究人員表示，數據顯示甲烷外洩呈現明顯季節性高峰，冬季供暖與夏季製冷期間排放最多，與天然氣輸送量及用量增加的趨勢一致。寇曼指出，甲烷在大氣中約可存續10年，若能及早減排，約10年內即可看到暖化趨緩的成效。

研究發布之際，紐約州正準備興建東北供應強化管線(Northeast Supply Enhancement)，但該管線新州段目前因官司停擺。而雖州環保監管機構反對，聯邦政府仍正積極為憲法管線(Constitution Pipeline)開路。

研究警告，隨著製冷與供暖需求預料增加，若持續倚賴化石燃料，排放量恐進一步攀升。研究指出，全球氣溫持續上升，極端高溫與長期嚴寒等極端天氣將更頻繁、更持久且更劇烈，若未能轉型使用潔淨能源，能源需求增加可能推升城市地區甲烷排放。研究人員認為，減少天然氣使用造成的甲烷排放，是短期內削減溫室氣體最容易著手的方向。

市府與州府要求建築停用化石燃料的相關法規即將上路。建築物因烹飪與供暖產生的排放，約占紐約市溫室氣體總排放量的三分之二。