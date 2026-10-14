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紐約州長選前唯一辯論 霍楚布萊克曼交鋒移民治安與物價

記者范航瑜╱紐約即時報導
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民主黨紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與共和黨挑戰者、納蘇郡行政長官布萊...
民主黨紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與共和黨挑戰者、納蘇郡行政長官布萊克曼(Bruce Blakeman)13日晚舉行選前唯一一場辯論。(截自辯論直播視頻NY1)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州長選前唯一辯論中，霍楚與布萊克曼圍繞移民執法、治安、稅負與生活成本激烈交鋒，並互相綑綁川普與彼此政績。

民主黨紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與共和黨挑戰者、納蘇郡行政長官布萊克曼(Bruce Blakeman)13日晚舉行選前唯一一場辯論，圍繞移民執法、生活負擔及治安互相攻防。布萊克曼把州內問題歸咎霍楚五年施政，霍楚則反覆把對手與川普總統綑綁。

ICE開槍事件引爆交鋒

開場焦點是8日紐約市一名男子遭移民與海關執法局(ICE)人員開槍打傷的事件。霍楚批評ICE執法失控，指布萊克曼不願譴責向車內開槍的行為；布萊克曼則把矛頭指向她支持的移民政策，反問該男子為何能留在紐約。

布萊克曼主張，地方警方與聯邦合作有助提升安全，批評州法限制地方執法機構與ICE簽訂正式合作協議，拿走納蘇郡原有的執法工具。布萊克曼也提出了與川普不同的移民立場。對已居美多年、未惹事且有穩定工作的無證移民，他支持提供客工許可，讓其繼續工作。

減稅承諾對上退費政績

布萊克曼把減稅與公用事業帳單減半列為主張，表示紐約稅負過重，並指州內公用事業帳單高於全國平均70%。他批評霍楚任內公用事業費率獲准上調48次，反擊她把問題歸咎川普：「川普沒有調高費率48次，是妳。」

霍楚則列舉自己政績表示：「我們已推動70年來最大的中產階級稅率調降，提供逾100億元的能源及通膨退費，幫助民眾支付帳單，」並把汽油及能源價格上漲與伊朗戰爭、川普政策相連。

治安：買洗髮精也得請店員開鎖

布萊克曼以商店把商品鎖在玻璃櫃內為例，批評免現金保釋及提高刑事責任年齡等改革，造成犯罪者反覆進出司法系統。「居民如今買一瓶洗髮精，也得按鈴等店員來開鎖。」

霍楚回應，她上任時槍枝犯罪急升，州府已投入資源處理打擊零售竊盜。兩人都以治安紀錄自我辯護。霍楚表示，納蘇郡在布萊克曼上任前治安已獲肯定。「你連早上太陽升起、晚上太陽落下都要攬功。」

校園性侵同意修法，仍爭論責任

康乃爾大學2024年一起涉嫌集體性侵案也成為辯論熱點。兩人都支持堵住性犯罪法律中與受害者自願飲酒或用藥有關的漏洞，避免醉酒等情況妨礙追訴。布萊克曼追問霍楚為何沒有更早質疑校方處理方式，霍楚反擊「把兄弟會發生的事怪到我頭上，實在可悲。」

川普與曼達尼，總統排名改口

布萊克曼此前曾稱川普是他一生中最偉大的總統，也遭霍楚攻擊。布萊克曼解釋，造勢言語是為了炒熱支持者情緒，並表示現在認為艾森豪(Dwight D. Eisenhower)才是最偉大的總統，但川普還有兩年任期，可以再觀察。

辯論尾聲，布萊克曼把矛頭轉向市長曼達尼(Zohran Mamdani)，指其反猶太、反基督教及缺乏美國價值。霍楚沒有直接為曼達尼辯護，而是強調支持市警局及局長蒂池(Jessica Tisch)。紐約州提前投票將於10月24日(周六)至11月1日(周日)舉行，選舉日為11月3日(周二)。

精華 FAQ

  • 辯論主要圍繞移民執法、治安、生活成本與稅負展開，雙方都試圖把選民最在意的日常壓力，轉化成對對手施政能力的質疑。

  • 因為紐約市一名男子遭ICE人員開槍打傷，霍楚批評執法失控，布萊克曼則反指州府移民政策太寬鬆，讓他有機會留在紐約。

  • 布萊克曼主打減稅、公用事業費率下降與更強硬的治安改革；霍楚則強調中產減稅、能源與通膨退費，以及州府已加強打擊犯罪。

霍楚 移民 ICE

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