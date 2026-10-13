紐約市議會22日表決 中央公園觀光馬車擬2028全面停營

紐約市議會將於22日對禁止中央公園觀光馬車的法案進行表決，擬於2028年6月前逐步終止這項服務。(記者范航瑜／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市議會22日將表決禁中央公園觀光馬車法案，若通過將於2028年6月前全面停營，並同步提供車伕與業者轉業支援。

紐約市 議會將於22日對禁止中央公園觀光 馬車的法案進行表決，擬於2028年6月前逐步終止這項服務。提案已獲全體51名議員中過半數支持，延續近20年的禁馬車爭議有望迎來轉折。

市議長朱曼寧(Julie Menin)13日宣布表決安排。市議會發言人確認，法案在7月公聽會後經過修訂，除停止核發新馬車執照、禁止馬車在公園營運，也進一步明確市府須設立的轉業支援計畫，協助受影響的車伕及業者尋找新收入來源。

多年來，動物權益倡議人士持續要求停止觀光馬車服務；今年6月，一匹拉車馬倒地死亡，數周後，18歲遊客馬哈詹(Romanch Mahajan)又在中央公園從失控馬車上墜落身亡，令禁令呼聲進一步升高。市議員其後將提案命名為「馬哈詹法案」(Romanch's Law)。

朱曼寧表示，馬車雖是紐約逾百年的歷史傳統，但在日益繁忙的中央公園，已成為愈來愈大的公共安全隱患。她稱，馬哈詹「悲劇性且本可避免的死亡」，表明現狀已無法接受。

據報導，市長曼達尼(Zohran Mamdani)政府原先對提案有所保留，如今支持修訂版本。

代表馬車車伕及業者的運輸工人工會第100分會(TWU Local 100)一直反對禁令，主張透過安全改革保留行業，並批評原版提案未充分保障從業者生計。

朱曼寧表示，修訂法案將要求市府協助從業者轉業，在保障居民、遊客及馬匹安全的同時，也為受影響勞工提供新的經濟機會。