紐約州檢察長候選人辯論 柯鈺潔、詹樂霞針鋒相對
紐約州檢察長候選人柯鈺潔與現任詹樂霞在NY1辯論中互批執法能力、政治立場與康乃爾性侵案調查，雙方雖針鋒相對，最後仍在台上握手。
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紐約州檢察長候選人柯鈺潔與現任詹樂霞在NY1辯論中互批執法能力、政治立場與康乃爾性侵案調查，雙方雖針鋒相對，最後仍在台上握手。
紐約州檢察長選舉兩名候選人8日晚在NY1舉行辯論，共和黨候選人柯鈺潔(Saritha Komatireddy)與民主黨籍現任州檢察長詹樂霞(Letitia James)，就辦案能力、執法是否受政治影響，以及康乃爾大學一起涉嫌強暴案件的調查激烈交鋒。選民將於11月3日投票，決定下一屆州檢察長人選。
首次競選公職的柯鈺潔以多年聯邦檢察官經歷爭取支持。她表示，自己是移民之女，曾在歐巴馬、拜登及川普政府任內擔任聯邦檢察官，起訴過恐怖分子和販毒集團頭目，認為紐約需要一名有刑事辦案經驗的州檢察長。
柯鈺潔指稱，詹樂霞任內犯罪和遊民問題加劇，打擊詐欺的表現也不佳。她以「政治打手」形容對手，批評詹樂霞利用納稅人的錢服務自身政治目的，過度關注全國政治。她表示，若當選，將優先處理精神疾病相關問題及白卡(Medicaid)詐欺。
詹樂霞則反擊，指柯鈺潔「對州檢察長辦公室的工作一無所知」。她也質疑，已獲總統川普背書的柯鈺潔，能否在聯邦政府的政策損害紐約居民利益時挺身而出。她批評對手未對本屆政府提出批評，並暗指柯鈺潔參選是在為爭取其他職位鋪路。
柯鈺潔回應，無論面對川普，還是假設未來由聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC)出任總統，她都會保護紐約居民。詹樂霞隨即指出，川普之後便在社群媒體宣布支持柯鈺潔，並指稱這是因為川普認為她不會挺身對抗他的政府。
兩人也就康乃爾大學一起涉嫌強暴案件的調查交鋒。州長霍楚日前任命詹樂霞為該案特別檢察官，但詹樂霞此前曾公開表達對報案者的支持。柯鈺潔因此質疑她在查清事實前已先入為主，並指稱她從未起訴過刑事或性侵案件，質疑其辦案能力。
詹樂霞回應，先前的發言是出於同理心。她表示，霍楚要求的是公正、徹底的調查，她將依據事實和證據辦案。
不過，盡管雙方在辯論中針鋒相對，兩人仍在台上握手。
參與辯論的是共和黨候選人柯鈺潔，以及民主黨籍現任州檢察長詹樂霞。兩人圍繞執法能力、政治影響與重大案件調查展開激烈交鋒。 柯鈺潔強調自己有多年聯邦檢察官經驗，曾在3個政府任內辦案，並起訴過恐怖分子與販毒集團頭目。她主張紐約需要重視刑事辦案與打擊白卡詐欺。 柯鈺潔質疑詹樂霞在查明事實前就先表態支持報案者，認為她缺乏性侵與刑案經驗。詹樂霞則回應自己是基於同理心，並強調會依證據進行公正、徹底調查。
精華 FAQ
參與辯論的是共和黨候選人柯鈺潔，以及民主黨籍現任州檢察長詹樂霞。兩人圍繞執法能力、政治影響與重大案件調查展開激烈交鋒。
柯鈺潔強調自己有多年聯邦檢察官經驗，曾在3個政府任內辦案，並起訴過恐怖分子與販毒集團頭目。她主張紐約需要重視刑事辦案與打擊白卡詐欺。
柯鈺潔質疑詹樂霞在查明事實前就先表態支持報案者，認為她缺乏性侵與刑案經驗。詹樂霞則回應自己是基於同理心，並強調會依證據進行公正、徹底調查。
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