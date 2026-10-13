紐約州檢察長候選人辯論 柯鈺潔、詹樂霞針鋒相對

紐約州檢察長詹樂霞。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州檢察長候選人柯鈺潔與現任詹樂霞在NY1辯論中互批執法能力、政治立場與康乃爾性侵案調查，雙方雖針鋒相對，最後仍在台上握手。

紐約州 檢察長選舉兩名候選人8日晚在NY1舉行辯論，共和黨候選人柯鈺潔(Saritha Komatireddy)與民主黨籍現任州檢察長詹樂霞 (Letitia James)，就辦案能力、執法是否受政治影響，以及康乃爾大學一起涉嫌強暴案件的調查激烈交鋒。選民將於11月3日投票，決定下一屆州檢察長人選。

首次競選公職的柯鈺潔以多年聯邦檢察官經歷爭取支持。她表示，自己是移民 之女，曾在歐巴馬、拜登及川普政府任內擔任聯邦檢察官，起訴過恐怖分子和販毒集團頭目，認為紐約需要一名有刑事辦案經驗的州檢察長。

柯鈺潔指稱，詹樂霞任內犯罪和遊民問題加劇，打擊詐欺的表現也不佳。她以「政治打手」形容對手，批評詹樂霞利用納稅人的錢服務自身政治目的，過度關注全國政治。她表示，若當選，將優先處理精神疾病相關問題及白卡(Medicaid)詐欺。

詹樂霞則反擊，指柯鈺潔「對州檢察長辦公室的工作一無所知」。她也質疑，已獲總統川普背書的柯鈺潔，能否在聯邦政府的政策損害紐約居民利益時挺身而出。她批評對手未對本屆政府提出批評，並暗指柯鈺潔參選是在為爭取其他職位鋪路。

柯鈺潔回應，無論面對川普，還是假設未來由聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC)出任總統，她都會保護紐約居民。詹樂霞隨即指出，川普之後便在社群媒體宣布支持柯鈺潔，並指稱這是因為川普認為她不會挺身對抗他的政府。

兩人也就康乃爾大學一起涉嫌強暴案件的調查交鋒。州長霍楚日前任命詹樂霞為該案特別檢察官，但詹樂霞此前曾公開表達對報案者的支持。柯鈺潔因此質疑她在查清事實前已先入為主，並指稱她從未起訴過刑事或性侵案件，質疑其辦案能力。

詹樂霞回應，先前的發言是出於同理心。她表示，霍楚要求的是公正、徹底的調查，她將依據事實和證據辦案。

不過，盡管雙方在辯論中針鋒相對，兩人仍在台上握手。

前聯邦檢察官柯鈺潔。(記者高雲兒／攝影)