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法拉盛1歲男童遭卡車撞死 駕駛涉毒駕被控過失殺人

記者戴慈慧／紐約即時報導
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皇后區法拉盛11日發生致命車禍，一名1歲男童遭車輛撞倒並輾過，傷勢過重宣告不治。...
皇后區法拉盛11日發生致命車禍，一名1歲男童遭車輛撞倒並輾過，傷勢過重宣告不治。圖為肇事地點。（取自Google Map）

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區法拉盛發生致命車禍，1歲男童遭毒駕皮卡撞死，57歲駕駛被控過失殺人、毒駕等多罪，最高面臨15年監禁。

皇后區法拉盛11日上午發生一起致命車禍，一名1歲男童由保母推著嬰兒車行經路口時，遭一輛未依規定停車的皮卡車撞上，送醫後不治。皇后區檢察官辦公室12日宣布，57歲的肇事司機涉嫌在吸食古柯鹼及大麻後開車，遭控二級過失殺人、車輛過失殺人及毒駕等多項罪名，最高面臨15年監禁。

根據檢方公布的起訴內容，事故發生於11日上午約8時35分，地點位於法拉盛32大道與莫瑞街(Murray Street)交口。57歲的法拉盛居民里維拉(Elvin Rivera)當時駕駛一輛白色雪佛蘭Silverado皮卡車，沿莫瑞街向北行駛，接近32大道時未在停車標誌前完全停下，反而加速穿越路口，撞上正由保母推著嬰兒車行經32大道的1歲男童胡賈斯汀(Justin Hu)。

男童遭車輛撞倒並輾過，隨後由救護人員緊急送往醫院，仍因傷勢過重宣告不治。推著嬰兒車的保母也在事故中受傷，右手臂出現疼痛及損傷。

檢方指出，里維拉肇事後留在現場，接受警方酒駕及藥物影響相關檢測。他未能通過現場清醒度測試，藥物檢測結果並顯示體內含有古柯鹼(Cocaine)及大麻主要精神活性成分THC。

調查也發現，里維拉今年4月才在布朗士涉及另一起酒駕案件，目前該案仍在審理中。

里維拉已在皇后區刑事法院提訊，面臨二級過失殺人、二級車輛過失殺人、二級攻擊、毒駕、魯莽駕駛及無照駕駛等多項罪名。若最嚴重罪名成立，將面臨最高5至15年的不定期徒刑。他預計19日再次出庭。

精華 FAQ

  • 事故發生於11日上午約8時35分，地點在皇后區法拉盛32大道與莫瑞街交口。當時男童由保母推著嬰兒車通行，遭皮卡車撞上。

  • 檢方稱57歲駕駛疑在吸食古柯鹼及大麻後開車，且未依停車標誌完全停下便衝入路口，因而被控二級過失殺人、車輛過失殺人、毒駕等罪。

  • 調查顯示他今年4月才在布朗士涉另一起酒駕案，案件仍在審理中；此次若最重罪名成立，最高可判5至15年不定期徒刑。

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