我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾暫停兄弟會校內所有社交活動 至本學年結束

提升炒蛋美味 添加這款百搭調味品是王道

紐約市推罰款欠款減免 助商家屋主清理舊債

記者范航瑜╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市推出罰款欠款減免計畫，協助符合資格的小商業及屋主清理舊債。圖為華埠商業街資...
紐約市推出罰款欠款減免計畫，協助符合資格的小商業及屋主清理舊債。圖為華埠商業街資料照片。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市推出「債務清除」計畫，讓符合資格的商家與屋主減免罰款利息或部分本金，協助清理長期欠債並促進市府回收款項。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市財政局長李真(Richard Lee)13日宣布推出「債務清除」(Debt Demolisher)計畫，讓五區符合資格的小商業及屋主減免積欠罰款的利息，部分罰款也可打折。計畫為期90天，至2027年1月10日(周日)截止，參與者須在期限內付清減免後款項，並完成必要整改。

計畫針對環境管制委員會(ECB)欠款判決，涉及市環保局、樓宇局及交通局等機構開出的違規罰單，範圍從違反建築規範到未依規定丟棄床墊。欠款須經市行政審判與聽證辦公室(OATH)裁決，並於今年7月15日或之前登記法院判決，才可能符合資格。

減免依裁決類型而定。因未出席聽證而遭缺席裁決者，可免除缺席加罰及利息，但仍須繳清原始罰款；出席聽證後被裁定違規者，可免除累積利息，並只繳原罰款的75%。

須整改的違規案件不能只靠付款結案。參與者須聯絡開單機構完成整改，取得核准，並確保財政局在計畫截止前收到合規證明或紀錄。

紐約市不少日常行為都可能因違反市府規定而收到罰單，例如未按規定時間將垃圾放置路邊、未使用指定垃圾桶、未妥善分類廚餘及回收物，或未保持門前人行道清潔等。其中，丟棄舊床墊或彈簧床底時，必須以透明塑膠袋完整包覆並密封，以防床蝨傳播，否則首次違規可罰50元，第二次100元，第三次及其後每次200元。

此外，違反建築安全規範、未按規定維護建築物及違規占用人行道等，也可能遭市府開罰。這些罰款若長期未繳，經裁決並登記為法院判決後，便可能成為此次「債務清除」計畫的適用對象，但仍須符合相關資格。

不適用案件包括7月15日後才登記的判決、已納入與市警長辦公室、市執達員或市法律顧問及其承包商協議的欠款，以及已交付警長或執達員強制執行的案件。因市民投訴而向市府機構開出的違規罰單、已轉為稅務留置權的欠款及涉及刑事調查者，也不在減免範圍。

李真表示，計畫可協助商家清理舊債，也讓市府追回原本可能收不到的款項；市府估計可收回2500萬元。有意參與者可到nyc.gov/debtdemolisher查閱資格，同意條款並一次付清。亦可到財政局服務中心辦理，或撥311求助。

精華 FAQ

  • 計畫開放五區符合資格的小商業與屋主，針對特定違規罰款提供利息減免，部分案件還可折抵本金，但參與者仍須在期限內付清減免後款項。

  • 主要是經OATH裁決、並在今年7月15日或之前登記為法院判決的ECB欠款，包含環保局、樓宇局、交通局等機構開出的違規罰單。

  • 7月15日後登記的判決、已與警長辦公室或執達員協議的欠款、稅務留置權、刑事調查案件等都不適用；有整改要求者還須取得合規證明。

紐約市 曼達尼 市環保局

上一則

紐約哥倫布日遊行 霍楚出席 曼達尼缺席引爭議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約「第二居所稅」上路遭喊停 法官下令重新來過

紐約「第二居所稅」上路遭喊停 法官下令重新來過
「第二居所稅」程序不當 法官令紐約市撤回通知

「第二居所稅」程序不當 法官令紐約市撤回通知
遭停發糧食券民眾 市府即起協助重申

遭停發糧食券民眾 市府即起協助重申
紐約市府增發托育券 1萬低收家庭將脫離候補

紐約市府增發托育券 1萬低收家庭將脫離候補

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
當租客終於搬走後，鄭美玉卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

2026-10-07 02:30
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05
被祈福黨騙走價值 18萬元錢財的陳女士到亞總會求助 。(記者胡聲橋╱攝影)

華婦遇祈福黨握手擁抱後頭暈 一生積蓄18萬元連同金飾被騙光

2026-10-07 19:02

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀
華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘

華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘