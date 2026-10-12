布碌崙亞馬遜物流中心外槍擊案 1男1女中槍

亞馬遜物流中心外發生槍擊案，一男一女受槍傷。(Citizen截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙紅鉤一處亞馬遜物流中心外11日晚發生槍擊，造成1男1女受傷，警方指23歲男子疑為目標，嫌犯駕車逃逸未落網。

位於布碌崙 (布魯克林)紅鉤(Red Hook)的一家亞馬遜 物流中心外11日晚發生槍擊 案。一名男子和一名女子受槍傷。

這起槍擊案發生在晚11時15分左右，具體地點是在希克斯街(Hicks street)交海灣街(Bay Street)附近，就在亞馬遜物流中心門外。這個地方人來人往，並不僻靜。在這起槍擊案中，一名23歲的男子右肩中槍，一名25歲的女子胸部中槍。

警方稱，該名受傷男子很可能就是槍擊案的目標。當時他正和女友(也是亞馬遜員工)從公車站步行前往物流中心。他的女友沒有受傷。那位受槍傷的25歲女子當時正在從一家熟食店返回物流中心的路上，警方認為她並非槍擊案的目標。

警方和急救人員接到報案後，迅速趕到現場，這兩名槍擊受害者都被送往瑪摩利醫院接受治療，目前傷情穩定。

據目擊者稱，兩名男子駕駛一輛白色日產Altima轎車逃離現場，去向不明。警方認為這兩人就是嫌犯，但截止目前為止尚未有人被逮捕。警方沒有說明犯案的動機，也沒有說明是什麼具體原因導致這起槍擊案，以及這起槍擊案是否與亞馬遜物流中心有關聯。

亞馬遜公司就這一事件發表聲明稱，「我們對這起毫無意義的暴力事件深感悲痛，並將全力支持我們的員工度過這段艱難時期。我們正與紐約市警察局密切合作，協助他們進行調查，並將繼續配合警方查明此案嫌犯身分」。

亞馬遜物流中心外發生槍擊案，一男一女受槍傷。(Citizen截圖)