房價漲得比薪水快 紐約人恐再熬10年才買得起房

美國住房負擔能力危機恐怕至少還要持續5年，對紐約人而言，等待時間甚至可能超過10年。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Redfin分析指出，美國住房負擔能力復原速度分化明顯，東岸與中西部因房價漲幅仍高於薪資，紐約及長島等地恐再等10年以上；相對地，部分西岸城市可能較快回到2018年水平。

據紐約郵報報導，美國住房負擔能力危機恐怕至少還要持續5年，對紐約人而言，等待時間甚至可能超過10年。

房地產網站Redfin最新分析指出，若以家庭收入衡量，全美住房負擔能力最快可能要到2031年才能恢復至2018年的水平；但紐約市 、長島及研究涵蓋的近半數主要都會區，購屋者恐怕還得再等10年，才有機會迎來較能負擔的房市。

這項相對樂觀的全國性情境，假設房貸利率 降至6%，且房價 每年維持2.1%的漲幅。

如果房貸利率維持在約7.5%，但房價停止上漲，住房負擔能力則可能在2032年4月恢復至2018年的水平。至於更樂觀、但實現機率較低的情境，若房貸利率降至6%，且房價不再上漲，全美住房負擔能力最快可能在2029年2月恢復至疫情前的基準水平。

然而，美國東北部與中西部的情況要嚴峻得多。當地房價持續上漲，漲幅仍超過薪資成長速度，讓有意購屋者的壓力有增無減。

長島受到的衝擊尤其明顯。

根據Redfin的排名，納蘇郡（Nassau County）是全美賣方市場最強勁的地區之一。當地房價在過去一年上漲5.3%，高於預估的年收入成長率3.6%。

房價漲幅比預期收入增幅高出1.7個百分點，意味著有意購屋者即使收入增加，仍可能追不上房價。在原本競爭就十分激烈的市場中，即使房貸利率降至6%，購屋壓力也未必能明顯緩解。

這種失衡意味著，長島住房負擔能力可能至少還要10年，才能恢復至2018年的水平。

紐約市、紐瓦克（Newark）、新布倫瑞克（New Brunswick）及費城也面臨類似的漫長復甦期，芝加哥、波士頓及其他幾個主要房市同樣如此。

以芝加哥為例，當地房價年增率高達5.5%，遠高於預估的年收入成長率3.9%。

Redfin資深經濟學家阿薩德汗（Asad Khan）在該公司發布的分析中表示，「乍看之下，住房負擔能力竟可能在全美房價最高的市場，比芝加哥或費城這類城市更早恢復正常，似乎有些違反直覺，但關鍵在於房價與收入的變化方向。」

Redfin將「正常」定義為恢復至2018年8月的水平。當時，一般美國購屋者每月住房支出約占家庭收入的30%，其中包括房貸本金與利息、房產稅及保險費，並以支付20%頭期款為前提。

汗指出，中西部及東岸許多市場的房價漲幅仍高於收入成長速度，因此，即使房貸利率大幅下降，購屋者每月的住房支出也不太可能在短期內回到較合理的水平。

諷刺的是，美國西岸一些向來以房價高昂聞名的市場，住房負擔能力反而可能更快改善。

加州聖荷西（San Jose）最接近恢復2018年的住房負擔能力水平。當地房價年跌3.2%，而預估薪資年增率達6.5%，有助於縮小房價與收入之間的落差。

若房貸利率維持在7.5%，聖荷西的住房負擔能力仍可能在2027年10月恢復至2018年的基準水平。

德州奧斯汀（Austin）預計將於2028年2月跟進，奧克蘭（Oakland）則可能在2028年4月達到相同水平。西雅圖與波特蘭也名列住房負擔能力有望較快恢復的市場。

舊金山的情況則較為特殊。當地住房成本曾在9月短暫恢復至2018年的水平，當時房貸利率約為7.25%。然而，受人工智慧熱潮帶動的財富效應影響，當地房價一年內飆升9.7%，可能使住房負擔能力再度惡化。

若房貸利率維持在7.5%，舊金山的住房成本可能還要再等10年才能恢復至正常水平。

值得注意的是，住房負擔能力恢復至2018年的水平，並不代表房子會突然變得便宜。在聖荷西、舊金山等高房價市場，即使住房負擔能力回到當年的水平，對許多居民而言，買房仍可能是遙不可及的目標。

這項分析涵蓋46個主要都會區，並模擬房貸利率、房價漲幅及預估收入成長率的不同組合。不過，這些情境只是根據假設推算的可能結果，並非對未來實際走勢的預測。

汗表示，許多有意購屋者如今陷入兩難，「要嘛勉強承擔目前的房貸利率買房，要嘛等待利率下降，卻眼睜睜看著房價繼續上漲，讓買房變得更加遙不可及。」