我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐沖繩美軍涉殺人案 魯比歐允全力配合調查

賀錦麗丈夫私下表示 盼她2028不要選總統

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

記者范航瑜╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明...
Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。(截自Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約皇后區一名華女遭假冒中國警察與檢察官詐騙，因恐被引渡到中國受審而分次匯出35萬元，涉案華男張炳明已在銀行被捕。

紐約皇后區一名女子日前遭假冒中國警察及檢察官的騙徒指控涉及保險詐欺，對方威脅若不匯款，就將她「引渡至中國受審」，最終被騙走35萬元。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)9日公布案情，表示警方已在新鮮草原(Fresh Meadows)一家銀行逮捕該嫌疑人，並提醒華人社區提防此類騙局。

被告張炳明(Bingming Zhang，音譯)29歲，家住法拉盛，於8月被控二級、三級及四級非法持有贓物罪，已在皇后區刑事法院過堂，將於11月6日再出庭。檢方表示若罪名成立，最高面臨5至15年監禁。

根據檢方指控及調查，該女於7月6日接到陌生男子來電，對方稱有人以她的名義開設聯合健康保險(UnitedHealthcare)全球帳戶，用於非法索賠，隨後將電話轉接至所謂中國某省警察機關。一名假警察索取個人資料後，稱正在調查，兩天後會再聯絡。

據該女稱，此人其後每天透過Zoom及Teams聯絡她，要求她不得告訴任何人，否則他人也可能被牽連。7月10日，另一名冒充中國檢察官的男子來電，稱知道她在大通銀行(Chase)存有35萬元，若不匯至新鮮草原的Flagstar銀行，美國調查人員便會將她引渡到中國受審。

對方還指示該女向銀行職員謊稱，匯款是供香港親戚買房。該女於7月13日向張炳明帳戶匯入30萬元，約一周後又按指示匯出5萬元。

7月26日，該女嘗試使用大通帳戶時，才得知帳戶因疑涉詐欺遭凍結。Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。

凱茲指出，騙徒會偽造官方來電號碼，並寄送看似真實的假文件，藉恐嚇迫使受害者匯款，此類騙局在美國日益頻繁。聯邦調查局(FBI)也曾就針對華人社區的類似手法發出警告。她呼籲本地受害者向所在地警局報案，或撥打皇后區地檢處消費者詐騙專線(718)286-6673。

精華 FAQ

  • 騙徒先假冒中國警察，再轉接假檢察官，以保險詐欺與引渡受審恐嚇受害者，要求她隱瞞家人並依指示匯款。

  • 她先在7月13日匯出30萬元到張炳明帳戶，約1周後又依指示再匯5萬元，合計損失35萬元。

  • Flagstar銀行接獲詐騙警示後通知警方，張到分行時被職員報警，市警107分局到場將其逮捕；若罪名成立，最高可判5至15年。

皇后區 凱茲 法拉盛

上一則

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中國男自稱聯邦官員詐長者70萬 面臨最高20年監禁

中國男自稱聯邦官員詐長者70萬 面臨最高20年監禁
騙全美77人逾740萬轉匯中國 5華男被訴

騙全美77人逾740萬轉匯中國 5華男被訴
學生簽證逾期留美 中國男當詐案車手收金條判刑

學生簽證逾期留美 中國男當詐案車手收金條判刑
監視賴清德長子華女過堂 法官：潛逃風險高 不得保釋

監視賴清德長子華女過堂 法官：潛逃風險高 不得保釋

熱門新聞

華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
當租客終於搬走後，鄭美玉卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

2026-10-07 02:30
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上意外爆紅。(擷自Google Maps)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05

超人氣

更多 >
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這
近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單

近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單
川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」