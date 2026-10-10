紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕
紐約皇后區一名華女遭假冒中國警察與檢察官詐騙，因恐被引渡到中國受審而分次匯出35萬元，涉案華男張炳明已在銀行被捕。
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紐約皇后區一名華女遭假冒中國警察與檢察官詐騙，因恐被引渡到中國受審而分次匯出35萬元，涉案華男張炳明已在銀行被捕。
紐約皇后區一名女子日前遭假冒中國警察及檢察官的騙徒指控涉及保險詐欺，對方威脅若不匯款，就將她「引渡至中國受審」，最終被騙走35萬元。
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)9日公布案情，表示警方已在新鮮草原(Fresh Meadows)一家銀行逮捕該嫌疑人，並提醒華人社區提防此類騙局。
被告張炳明(Bingming Zhang，音譯)29歲，家住法拉盛，於8月被控二級、三級及四級非法持有贓物罪，已在皇后區刑事法院過堂，將於11月6日再出庭。檢方表示若罪名成立，最高面臨5至15年監禁。
根據檢方指控及調查，該女於7月6日接到陌生男子來電，對方稱有人以她的名義開設聯合健康保險(UnitedHealthcare)全球帳戶，用於非法索賠，隨後將電話轉接至所謂中國某省警察機關。一名假警察索取個人資料後，稱正在調查，兩天後會再聯絡。
據該女稱，此人其後每天透過Zoom及Teams聯絡她，要求她不得告訴任何人，否則他人也可能被牽連。7月10日，另一名冒充中國檢察官的男子來電，稱知道她在大通銀行(Chase)存有35萬元，若不匯至新鮮草原的Flagstar銀行，美國調查人員便會將她引渡到中國受審。
對方還指示該女向銀行職員謊稱，匯款是供香港親戚買房。該女於7月13日向張炳明帳戶匯入30萬元，約一周後又按指示匯出5萬元。
7月26日，該女嘗試使用大通帳戶時，才得知帳戶因疑涉詐欺遭凍結。Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。
凱茲指出，騙徒會偽造官方來電號碼，並寄送看似真實的假文件，藉恐嚇迫使受害者匯款，此類騙局在美國日益頻繁。聯邦調查局(FBI)也曾就針對華人社區的類似手法發出警告。她呼籲本地受害者向所在地警局報案，或撥打皇后區地檢處消費者詐騙專線(718)286-6673。
騙徒先假冒中國警察，再轉接假檢察官，以保險詐欺與引渡受審恐嚇受害者，要求她隱瞞家人並依指示匯款。 她先在7月13日匯出30萬元到張炳明帳戶，約1周後又依指示再匯5萬元，合計損失35萬元。 Flagstar銀行接獲詐騙警示後通知警方，張到分行時被職員報警，市警107分局到場將其逮捕；若罪名成立，最高可判5至15年。
精華 FAQ
騙徒先假冒中國警察，再轉接假檢察官，以保險詐欺與引渡受審恐嚇受害者，要求她隱瞞家人並依指示匯款。
她先在7月13日匯出30萬元到張炳明帳戶，約1周後又依指示再匯5萬元，合計損失35萬元。
Flagstar銀行接獲詐騙警示後通知警方，張到分行時被職員報警，市警107分局到場將其逮捕；若罪名成立，最高可判5至15年。
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