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紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

記者馬璿／紐約即時報導
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位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因...
位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上意外爆紅。(擷自Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙一所華語蒙特梭利幼兒園因教師常穿百褶制服在網路爆紅，校方澄清其實是台灣販售的山崎隆史品牌，並強調此設計兼具耐穿、美感與幼兒辨識功能。

紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)一所從台灣起家、年學費約4萬元的華語沉浸式蒙特梭利學校，近日因教師每天身穿疑似日本設計師品牌三宅一生(Issey Miyake)的百褶服裝在網路上爆紅。校方澄清，教師穿的是源自日本、現於台灣販售的品牌「山崎隆史」(Yamasaki Takashi)，表示校方挑選該品牌是基於這類服裝耐洗、不易皺，方便教師整天陪伴孩童活動，也讓年幼孩子一眼就能認出可以求助的大人。

▲ 來源：Instagram＠ms.lam_montessori（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

Ms. Lam蒙特梭利學校(Ms. Lam Montessori School)本周意外成為焦點。一名居民在Reddit發文指出，位於貝瑞街(Berry St.)與北8街(N. 8th St.)交口的分校，所有員工似乎每天都穿著三宅一生，「是制服嗎？我很困惑，也有點羨慕」。

貼文吸引數百名網友湧入該校社群媒體帳號，發現帳號上充斥教師身穿疑似三宅一生經典系列「Pleats Please」的照片和影片。該系列一款百褶洋裝與校長Stephanie Woo在Instagram影片中所穿款式相似，售價730元(美元，下同)。

校方在隨後於Instagram發文表示，「在蒙特梭利教室裡，大人是我們為孩子準備的環境的一部分，就像書架和教具一樣。老師整天跪著、抱著、倒水，和孩子一起活動。」Woo也說，蒙特梭利理論認為0至6歲幼兒具有「吸收性心智」，會從周遭環境大量吸收，學校從校園設計、家具到教具都刻意營造美感，教師服裝也是其中一環。

Woo補充，制服由學校統一採購，每件約120至150元，在台灣已穿了約12年、紐約約8年。制服也有實際用途，能幫助幼兒在人多的校園裡辨認可以求助的大人。由於有些孩子會在不同校區之間轉換，或回台灣參加夏令營，看到穿著類似制服的老師，馬上就有熟悉感。她坦言自己是三宅一生的忠實愛好者，喜歡這類服裝設計好看又穿得自在。

根據品牌官網介紹，名為山崎隆史1976年由同名設計師在日本東京原宿成立工作室，以日本摺紙藝術為靈感，將壓摺布料搭配不對稱剪裁，打造具建築感的服裝輪廓。品牌標榜採用高科技嫘縈(viscose)纖維，具防皺、零靜電及抗紫外線等特性。該品牌目前商業主體與專櫃版圖主要由台灣代理商引進與主導，由台中的洋昇企業有限公司經營，在台北、新竹、台中、台南和高雄等地共有15處百貨及購物中心櫃點。

精華 FAQ

  • 這是位於布碌崙威廉斯堡的Ms. Lam蒙特梭利學校，屬於從台灣起家的華語沉浸式幼兒園，年學費約4萬元，近年在紐約有分校與一定知名度。

  • 因為教師常穿的百褶服裝外觀接近三宅一生的Pleats Please系列，網友在社群看到照片後誤會是同品牌；校方後來澄清，實際上是山崎隆史品牌。

  • 校方表示，這類服裝耐洗、不易皺，方便老師整天跪著、抱孩子、倒水與活動；同時也能讓幼兒快速辨認可求助的大人，符合蒙特梭利環境設計理念。

布碌崙 布魯克林 日本

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