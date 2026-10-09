臥底按摩後遭提議性服務 法拉盛華女涉經營賣淫場所被捕

紐約法拉盛一名55歲華女，因涉嫌在馬里蘭州伊斯頓市(Easton)經營的按摩店內提供有償性服務，於8日遭警方逮捕。（示意圖取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約法拉盛55歲華女黃田珺涉嫌在馬里蘭州伊斯頓市按摩店招攬並提供性服務，遭警方逮捕，案件目前仍延伸至人口販運調查。

紐約法拉盛 一名55歲華女，因涉嫌在馬里蘭州伊斯頓市(Easton)經營的按摩店內提供有償性服務，於8日遭警方逮捕。警方表示，一名臥底探員前一天進店接受按摩後，被店主提議提供性行為；調查人員隨後取得搜查令，聯合聯邦及地方執法機關搜查店面。該華女目前面臨多項賣淫 相關指控，警方並表示，涉及人口販運的調查仍在進行。

據伊斯頓警方消息，被捕女子為55歲的黃田珺(Tianjun Huang)，住在法拉盛。警方確認她為位於伊斯頓市Marlboro大道的茉莉按摩館(Jasmine Spa)店主。

案件起於民眾對店內可疑活動的投訴。警方表示，有人反映該店涉嫌以金錢交換性行為。伊斯頓警方因此對店家展開調查，並與隸屬美國國土安全部的國土安全調查局(Homeland Security Investigations，HSI)合作蒐集資料。

警方表示，一名臥底探員於7日進入茉莉按摩館接受按摩。警方指稱，按摩結束後，黃田珺向探員提出提供性行為。探員拒絕該提議，隨後離開店面。

調查人員根據臥底探員此次接觸所得的資訊，以及先前調查蒐集的資料，向法院取得搜查及扣押令。8日，伊斯頓警方、國土安全調查局及塔爾博特郡(Talbot County)警長辦公室共同執行搜查令。執法人員進店時，黃田珺與另一名來自紐約的女子均在店內，另有一名顧客在場。

警方表示，調查人員在搜查期間發現與非法活動相符的證據。在場顧客接受詢問後獲釋，未被起訴；另一名來自紐約的女子同樣在接受詢問後獲釋，未面臨指控。

黃田珺被控兩項賣淫罪，另被控經營賣淫業務、招攬賣淫，以及容許或維持建築物供賣淫使用等罪名。伊斯頓警方還表示，這是一起仍在進行的人口販運調查。