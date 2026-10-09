布朗士母女被推下15樓 母親身亡 男友被捕時露詭異笑容

圖為警戒線示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約布朗士一名23歲母親疑遭男友從15樓推下身亡，8個月大女兒重傷存活；她生前曾主動鼓勵另一名家暴受害者，如今對方得知噩耗悲痛不已。

據紐約郵報報導，一名紐約布朗士 母親疑遭男友從15樓陽台推下身亡，令人心碎的是，她生前曾主動安慰另一名家暴受害者，鼓勵對方勇敢走出傷痛。如今，這名曾接受她關心的女子得知噩耗後悲痛不已，懊悔當時未能及時回覆訊息，也沒能進一步關心這名母親。

24歲的里奧斯（Brianna Rios）周三在布朗士事發公寓大樓外接受紐約郵報採訪時透露，23歲的娜塔莉・拉米雷斯（Nathaly Ramirez）曾在她於Instagram分享自己遭受家暴的經歷後，主動傳訊息安慰她。

里奧斯含淚回憶，當時她雙眼瘀青，鼻子也被打斷。拉米雷斯得知後，特地傳訊息鼓勵她，告訴她一切都會好起來，傷勢終會康復，如果有任何需要或想找人傾訴，都可以隨時聯絡她。

然而，里奧斯當時沒有看到這則訊息，也始終沒能回覆。

「當時我的貼文正在網路上瘋傳，我沒看到她的訊息，也沒能回覆她。我沒能成為一個好朋友。」她難過地說。

拉米雷斯抱著8個月大的女兒從公寓15樓陽台墜落，最終不幸身亡。女嬰雖然倖存，但傷勢危重，目前仍在雅可比醫院（Jacobi Hospital Medical Center）接受治療。

女嬰的父親、31歲的安赫爾・卡拉斯科（Angel Carrasco）涉嫌將母女推下陽台後逃離現場，周三遭美國法警及紐約市警察逮捕，目前面臨謀殺及企圖謀殺等指控。

卡拉斯科今年1月曾兩度因涉及拉米雷斯的家暴事件遭到起訴。消息人士指出，他本周還曾送花給拉米雷斯，試圖修補關係，但最終未能成功。卡拉斯科周四被警方押送出警局、準備出庭時，還被拍到露出詭異笑容。

里奧斯透露，今年6月16日，她也曾遭受家暴，並將自己滿臉傷痕的影片上傳網路，寫道，「男人只要敢對你動手，就立刻讓他消失。」

當天接近中午時分，拉米雷斯看到影片後，主動傳訊息關心她。里奧斯表示，當時她收到數百則慰問訊息，這則訊息因此淹沒其中，未能引起她的注意。

拉米雷斯當時寫道，「親愛的，希望你早日康復。上帝是慈愛的，你一定會康復！好好休息，如果有任何需要，隨時聯絡我。」訊息最後還附上一個愛心符號。

直到本周得知拉米雷斯的死訊，里奧斯才想起這則訊息，重新查看傳訊者的身分，沒想到竟是這名已經離世的母親。

「得知消息後，我查了她的名字，才知道她竟然被人從那該死的屋頂推了下去。」里奧斯周三悲痛地說。

她感嘆，「有太多女性正在經歷家庭暴力，這真的不公平，我們沒有受到保護。」

里奧斯表示，她特地前往拉米雷斯的紀念地，獻花、點燃蠟燭，為這名曾經安慰過自己的女子祈禱。

這起悲劇發生之際，美國正值全國家庭暴力防治宣導月。拉米雷斯生前曾向同樣遭受家暴的女性伸出援手，如今卻疑似死於親密伴侶暴力，也再次凸顯家暴受害者面臨的困境，以及及時關心、提供支持的重要性。