孩子測評怎麼看？校園霸凌如何通報？紐約家長講座快報名

首場講座「第26學區NYC Reads與NYC Solves」將於13日(周二)晚6時30分至8時舉行。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市第26學區將在13日與27日舉辦兩場線上家長講座，分別說明孩子測評結果解讀與校園霸凌、事件通報程序。

孩子的閱讀、數學測評結果代表什麼？遇到校園霸凌或其他事件，家長應如何向學校反映？紐約市 第26學區 將於13日及27日舉辦兩場線上家長講座，分別介紹學習測評結果及校園事件通報程序，幫助家長了解孩子的學習情況與學校處理問題的流程。

首場講座「第26學區NYC Reads與NYC Solves」將於13日(周二)晚6時30分至8時舉行，由第26學區學業成就與教學領導團隊主講，重點是協助家長理解孩子的i-Ready及Acadience篩查測評結果。

對家長而言，收到測評結果後，如何理解其中的分數與指標，是了解孩子學習情況的重要一步。有意參加者可透過以下連結：zoom.us/meeting/register/DqD2SEWyRBagKvSd1qkmmw。

第二場「校園霸凌與事件通報程序」講座將於27日(周二)晚6時30分至7時30分舉行，由第26學區學生服務領導團隊主講，介紹霸凌及校園事件的通報規程，供希望了解相關程序的家長參加。可透過以下連結登記並加入：zoom.us/meeting/register/X0Qr2_DqTxqu2JaB866TLQ。

如有疑問，可致電第26學區家庭領導團隊(718)631-6943。

第二場「校園霸凌與事件通報程序」講座將於27日(周二)晚6時30分至7時30分舉行。(主辦方提供)