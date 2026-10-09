我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水表故障逾3年 8旬夫妻收9200元水費帳單

川普：與普亭達協議 俄羅斯將立即供應柴油

孩子測評怎麼看？校園霸凌如何通報？紐約家長講座快報名

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
首場講座「第26學區NYC Reads與NYC Solves」將於13日(周二)...
首場講座「第26學區NYC Reads與NYC Solves」將於13日(周二)晚6時30分至8時舉行。(主辦方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市第26學區將在13日與27日舉辦兩場線上家長講座，分別說明孩子測評結果解讀與校園霸凌、事件通報程序。

孩子的閱讀、數學測評結果代表什麼？遇到校園霸凌或其他事件，家長應如何向學校反映？紐約市第26學區將於13日及27日舉辦兩場線上家長講座，分別介紹學習測評結果及校園事件通報程序，幫助家長了解孩子的學習情況與學校處理問題的流程。

首場講座「第26學區NYC Reads與NYC Solves」將於13日(周二)晚6時30分至8時舉行，由第26學區學業成就與教學領導團隊主講，重點是協助家長理解孩子的i-Ready及Acadience篩查測評結果。

對家長而言，收到測評結果後，如何理解其中的分數與指標，是了解孩子學習情況的重要一步。有意參加者可透過以下連結：zoom.us/meeting/register/DqD2SEWyRBagKvSd1qkmmw。

第二場「校園霸凌與事件通報程序」講座將於27日(周二)晚6時30分至7時30分舉行，由第26學區學生服務領導團隊主講，介紹霸凌及校園事件的通報規程，供希望了解相關程序的家長參加。可透過以下連結登記並加入：zoom.us/meeting/register/X0Qr2_DqTxqu2JaB866TLQ。

如有疑問，可致電第26學區家庭領導團隊(718)631-6943。

第二場「校園霸凌與事件通報程序」講座將於27日(周二)晚6時30分至7時30分舉...
第二場「校園霸凌與事件通報程序」講座將於27日(周二)晚6時30分至7時30分舉行。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 第26學區共辦2場線上家長講座，1場談NYC Reads與NYC Solves及學習測評，另1場介紹校園霸凌與事件通報程序，協助家長了解孩子學習與校方處理流程。

  • 首場講座由第26學區學業成就與教學領導團隊主講，重點是協助家長理解孩子的i-Ready及Acadience篩查測評結果，並看懂分數與指標代表的意義。

  • 第二場「校園霸凌與事件通報程序」講座將於27日晚上舉行，由第26學區學生服務領導團隊主講，內容包含霸凌及校園事件的通報規程，方便家長掌握反映管道。

學區 紐約市

上一則

布碌崙D線地鐵爭執釀血 31歲男遭毆後手臂被割傷

下一則

布朗士母女被推下15樓 母親身亡 男友被捕時露詭異笑容
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市多校收虛假炸彈威脅 家長盼資訊透明、嚴懲嫌犯

紐約市多校收虛假炸彈威脅 家長盼資訊透明、嚴懲嫌犯
舊金山聯合學區AI閱讀輔導系統 學生聲音被上傳 家長憂個資問題

舊金山聯合學區AI閱讀輔導系統 學生聲音被上傳 家長憂個資問題
鄧炳強上任 首位華裔PEP主席

鄧炳強上任 首位華裔PEP主席

華人幼兒升學戰過五關斬六將 孩子還不會走 父母先預約學校

華人幼兒升學戰過五關斬六將 孩子還不會走 父母先預約學校

熱門新聞

華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
當租客終於搬走後，鄭美玉卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

2026-10-07 02:30
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05
被祈福黨騙走價值 18萬元錢財的陳女士到亞總會求助 。(記者胡聲橋╱攝影)

華婦遇祈福黨握手擁抱後頭暈 一生積蓄18萬元連同金飾被騙光

2026-10-07 19:02

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安

曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安
才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…
空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列