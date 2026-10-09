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布碌崙D線地鐵爭執釀血 31歲男遭毆後手臂被割傷

記者馬璿／紐約即時報導
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本月，布碌崙(布魯克林)華社日落公園周邊地鐵站發生傷害事件，警方公布監視器畫面並...
本月，布碌崙(布魯克林)華社日落公園周邊地鐵站發生傷害事件，警方公布監視器畫面並呼籲知情民眾提供線索。(NYPD提供)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙日落公園附近D線地鐵凌晨爆發衝突，一名31歲男子遭毆後手臂被利器割傷，送醫無大礙，警方正追查逃離列車的嫌犯。

本月，布碌崙(布魯克林)華社日落公園周邊地鐵站發生傷害事件，紐約市警局(NYPD)表示，一名31歲男子4日(周日)凌晨在布碌崙搭乘北向地鐵時，與人發生衝突，遭一名不明人士毆打並以利器割傷手臂。傷者送醫後無大礙，但警方仍在追查該名嫌犯，呼籲知情民眾提供線索。

警方指出，事發時間約為凌晨1時25分，地點在一台北行的D線列車上。傷者與嫌犯起初在車廂內發生口角，隨後演變成肢體衝突。該名嫌犯涉嫌先朝被害人臉部揮拳，再持尖銳物品割傷對方手臂。

被害人隨後在近展望公園的4大道與第9街(4 Av-9 St)站下車。在緊急醫療人員(EMS)趕抵現場後，將傷者送往附近醫院救治，並無大礙。

警方表示，嫌犯並未下車，而是留在列車上離開。根據警方公布的監視器畫面，該名膚色較淺的男子粗估約在50歲左右、頭戴深灰色的棒球帽、身穿白衣與背著黑色的背包，警方呼籲知情民眾提供線索。

若民眾看到與照片和影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機傳送簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用軟體「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

精華 FAQ

  • 警方指出，事件發生於4日凌晨1時25分左右，地點是在布碌崙北向D線列車上，之後傷者在近4大道與第9街站下車接受救治。

  • 據警方說法，雙方先在車廂內發生口角，接著演變成肢體衝突；嫌犯先朝男子臉部揮拳，再持尖銳物品割傷其手臂。

  • 警方公布監視器畫面，指嫌犯約50歲、膚色較淺，戴深灰色棒球帽、穿白衣、背黑色背包；民眾可撥打800-577-TIPS、上網或以簡訊、X平台與手機應用程式提供線索。

布碌崙 地鐵 地鐵站

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