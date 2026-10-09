ICE在紐約開槍傷人 曼達尼：與川普及穆林交涉2小時未果

曼達尼當晚在現場發布會表示，曾花兩小時與川普、穆林交涉，爭取釋放傷者，但未成功，ICE其後以無標誌車輛將人帶走。(取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約ICE開槍傷人案引發州、市與聯邦對執法正當性、問責及庇護政策的激烈爭論，雙方並就車內有無孩童、是否自衛與影像公開問題互相指責。

紐約市大理石山(Marble Hill)8日發生移民與海關執法局(ICE )探員開槍傷人事件，車內一名五歲男童雖未受傷，卻引發州、市與聯邦對執法方式及問責的交鋒。州長霍楚(Kathy Hochul)與市長曼達尼 (Zohran Mamdani)要求停止ICE行動、交代開槍經過；國土安全部9日則為探員辯護，將衝突歸咎於紐約的庇護政策。

霍楚8日晚表示，已與總統川普 (Donald Trump)及國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)通話，要求暫停ICE在紐約州的執法，並公開隨身攝影機影像，釐清事實。「聯邦機構及探員屢次施暴卻未受追究，」霍楚表示。「沒有孩子應經歷槍火恐懼，聯邦必須立即給我們一個說法。」

曼達尼當晚在大理石山舉行新聞發布會表示，曾花兩小時與川普、穆林交涉，爭取釋放傷者，但未成功，ICE其後以無標誌車輛將人帶走。他指出，探員穿施工背心、戴面罩，民眾難以辨識其身分；行動發生在放學後、家庭與兒童聚集的住宅區街道，損害公共安全。

穆林9日在華府反駁地方批評，表示探員「事前不知道車內有孩子，」並批評曼達尼的言論危險、煽動敵意。聯邦認為，地方拒絕配合移民執法，使探員必須在不可預測的街頭環境拘捕目標。穆林另表示，川普曾提議把傷者交由市警局拘押，遭曼達尼拒絕；市長辦公室未立即回應這一說法。

ICE執法與遣返行動部執行副主任查爾斯(Marcos Charles)表示，探員用車堵住貝爾加爾，但他拒絕下車，撞向兩輛ICE車輛後再加速衝向其他探員，迫使探員開槍。聯邦稱其9月曾逃避拘捕，穆林並表示，他被鎖定是因當局相信他直接或間接知悉一宗海關及邊境保衛局(CBP)官員遭槍擊案；有關指控仍待查證。

對移動車輛開槍此前已引發爭議，包括今年1月明尼阿波利斯的古德(Renee Good)遭ICE探員擊斃案。紐約市等主要警局限制此類開槍，聯邦司法部亦設有嚴格條件。穆林表示，涉案探員當時開啟隨身攝影機，開槍者將按慣例在調查期間休行政假，但未交代影像公開時間及休假人數。

查爾斯表示，貝爾加爾已被送往州外拘留中心，未交代地點及傷勢詳情。「紐約移民之路」(Make the Road New York)表示，律師已代他提出緊急人身保護令聲請，要求釋放。