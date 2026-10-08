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華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

記者馬璿／紐約即時報導
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華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

華為案在布碌崙法院續審，檢方以思科前工程師與法巴銀行主管作證，主張華為抄襲路由器指令並對伊朗業務不實陳述；辯方則反駁業界本就共享公開協定。

中國科技公司華為科技(Huawei Technologies Co.，Ltd.)被美國司法部指控從事有組織的詐欺犯罪，並竊取美國先進技術和商業機密、犯下電信和銀行欺詐等罪行。該案8日於布碌崙(布魯克林)聯邦法院續審，檢方傳喚思科(Cisco)前技術行銷工程師出庭，作證稱華為路由器的命令列介面與思科產品高度相同，「幾乎是照抄」。此外，兩名法國巴黎銀行(BNP Paribas)證人則呈現華為當年就伊朗業務及香港公司星通技術(Skycom)向銀行所做的說明。

網路通訊工程師作證 稱華為路由器多處相似

擁有30年網通業經驗的思科前技術行銷工程師傑克林(Brian Jacklin)作證，2002年他奉命檢查一台原廠包裝的華為3640型路由器，發現其指令階層、指令(command)及說明文字(description)與思科機型「驚人地相似」，且出現數個思科專有協定(proprietary protocol)。他花約一個月深入比對，刻意避開業界通用的標準設定，並將完全相同者標黃色，非常相似者標淺藍色。

在比對表中，EIGRP、IGRP及HSRP三個思科專有協定章節有超過20項指令標為黃色，另有超過10項標為淺藍色。傑克林說，IGRP是早已被取代的舊協定，思科保留僅為相容舊設備，「我不知道華為路由器為什麼需要IGRP指令」。他也作證，2002年6月他在亞特蘭大「Supercomm」電信展看到華為展示同型路由器，華為並在該展宣布以Futurewei名義進入美國市場。檢方也當庭向陪審團展示思科及華為共三台實體路由器。

辯方：公開協定指令本就共通

辯方則指出，競品分析為業界常態，思科也會購買對手路由器測試，且其整理出的試算表中許多相同指令屬OSPF、RIP、BGP等公開協定，為各廠商共用。此外，傑克林僅比對2002年出廠的版本，只要輸入問號就能列出所有指令。傑克林同意公開協定指令確實共通，也表示不知道華為在2003年改寫了指令，未分析過任何較新版本。但他強調，協定雖是公開標準(Public protocols)，指令及說明文字由各家自行撰寫，但是他分析對手產品時從未抄襲，參觀電信展也配戴思科證件，並非私下前往探勘，「就像在iPhone專賣店那樣看看而已。」

銀行備忘錄　華為稱伊朗銷售不到1%

為瞭解華為是否誠實向銀行申報伊朗業務，檢方傳喚兩位法國巴黎銀行時任主管作證。布蘭特(Romain Brante)2010至2014年在巴黎擔任該行資深銀行家，負責華為等亞洲企業的歐洲業務。他作證，華為在2013年曾兩度向該行表示已限制伊朗業務、遵守國際制裁，這些說法將作為銀行判斷能否往來的依據。

檢方出示的2013年1月通話備忘錄記載，華為表示自2011年初起已不在伊朗承接新業務，當地銷售「遠低於1%」。同年12月，該行因大幅提高對華為的額度，為定期審查華為是否遵守制裁規定，即要求華為填寫美國財政部海外資產控制辦公室及出口管制盡職調查檢核表(Office of Foreign Assets Control and Export Controls Due Diligence Checklist，簡稱OFAC檢核表)。華為在答覆中否認與伊朗革命衛隊以及同遭制裁的北韓往來，稱星通技術僅為「業務合作夥伴之一」，對星通技術是否曾於2010年向伊朗業者投標出售惠普設備，則答稱「不清楚」。

布蘭特表示，「業務合作夥伴」代表兩家是不同公司，若為母子公司，會以子公司(subsidiary)稱呼，且若客戶不誠實申報與遭制裁國家往來，導致銀行支持不守法的客戶，將讓銀行也陷入違法的風險，「為做出正確決策，我們會希望客戶提供的資訊是誠實的(truthful)。」

辯方：銀行重業務輕視合規

辯方則試圖呈現銀行當時以爭取業務為重，指出該備忘錄為銀行與華為對接的窗口Samuel Suan在會後撰寫，布蘭特不僅未出席1月那場會議，備忘錄10點內容中有8點皆在談業務，而非制裁相關內容，也未提及星通技術。辯方亦呈銀行內部郵件往來，指出銀行視華為為「打開大門的黃金機會」，意圖與德意志銀行(Deutsche Bank)和匯豐(HSBC)等同行競爭。檢方則援引路透報導指出，華為的一家伊朗主要合作夥伴曾在2010年底提議向伊朗最大行動電話業者出售禁運的惠普設備，金額約130萬歐元。

合規主管：涉制裁負面新聞屬重大

檢方傳喚的第三名證人葛然(Pierre Gourain)，則是曾於2016至2018年擔任法國巴黎銀行全球制裁諮詢主管。他說明，集團政策通常比法規更嚴格，客戶即使在美國境外，也須遵守該行的美國制裁政策。銀行依客戶風險等級，將於每一至五年重新審查，但涉及制裁的負面新聞屬「重大」資訊，會觸發審查，且制裁本身不僅能確定金流的安全性，也將涉及國安與恐怖主義。他表示，銀行期待客戶提供真實、完整的資訊，但銀行方並無指引客戶的權利，部分資訊只能照單全收。

檢方出示華為2014年提交的OFAC檢核表，華為在問卷中表示符合歐美法規，對星通技術的問題則稱不清楚其業務資訊。另一份評估文件顯示，華為向銀行表示已於2010年9至12月停止在伊朗的新業務，僅在當地設有代表處。

辯方：合規仰賴客戶資料

辯方交互詰問時，葛然承認「合規永遠不可能完美」，部門仰賴客戶提供的資料，不直接面對客戶，他本人也從未和華為人員交談，但與客戶的合作皆是基於互信原則進行。辯方指出，華為曾向銀行說明與六個受制裁國家的往來，利潤占比低於3%，銀行制裁指引也未訂明營收比例上限，2017年華為更告知銀行在伊朗的新業務，銀行確認收到資訊後仍持續合作。

法國巴黎銀行與華為的往來並非首度曝光。根據路透2019年報導，花旗集團(Citigroup)、法國巴黎銀行、匯豐(HSBC)與渣打(Standard Chartered)在美方對孟晚舟及華為提出的起訴書中被列為受害機構，檢方指控孟晚舟等人向銀行不實陳述華為與星通技術的關係，並稱星通技術的伊朗業務至少在2007至2014年間由華為控制。

孟晚舟2018年12月在溫哥華被捕，2021年9月與美國聯邦檢方達成暫緩起訴協議，承認2013年與銀行高層會面時就華為伊朗業務做出不實陳述，2022年12月起訴遭駁回。華為則對所有罪名不認罪，案件預計將持續三至四個月。

精華 FAQ

  • 他表示華為3640路由器的命令階層、指令與說明文字，和思科產品高度相似，甚至出現思科專有協定內容，讓他認為許多地方幾乎是照抄。

  • 檢方要證明華為曾對銀行隱瞞伊朗業務與星通技術關係，並以不完整或不實資訊讓銀行繼續往來，進而顯示其可能涉及欺詐與制裁風險。

  • 辯方主張公開協定的指令本來就會共通，思科也會做競品分析；至於銀行合規，則強調銀行當時更重視業務拓展，且多數資訊仍仰賴客戶提供。

華為 布碌崙 香港

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