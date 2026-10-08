OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人
明年起聯邦將強化Medicare Advantage的OTC卡驗證，買菜福利不會全面取消，但只有符合SSBCI資格的長者才能繼續用於健康食品。
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明年起聯邦將強化Medicare Advantage的OTC卡驗證，買菜福利不會全面取消，但只有符合SSBCI資格的長者才能繼續用於健康食品。
白卡(Medicaid)新規今年10月起生效後，紐約部分合法移民的醫療福利面臨調整，也令不少華裔長者關注明年福利是否進一步縮水。華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。
紐約健保與理財專家黎富成在近日法拉盛福壽老人中心舉辦的講座中表示，不少華裔老人多年來已習慣拿OTC卡到超市買菜，過去，部分計畫在實際操作中對資格核驗較不明顯，因此，不少長者形成「有OTC卡就能買食品」的印象。但2027年起，若會員未符合「慢性病患者特殊附加福利」(Special Supplemental Benefits for the Chronically Ill，SSBCI)條件，OTC額度仍可能保留，卻只能購買計畫核准的非處方藥、健康用品等，不能再用於食品，「很多老人家已經習慣了，到時候可能到了超市才發現，怎麼不能買菜了。」
黎富成指出，2027年起，聯邦醫療保險和醫療救助服務中心(CMS)將要求相關福利卡建立更嚴格的即時驗證機制。長者在超市結帳時，系統不只查看卡內是否有餘額，還會確認持卡人是否具有購買食品的福利資格，以及所購商品是否在保險計畫允許的範圍內。
他提醒，各家保險公司的OTC額度及其他福利本來就會逐年調整，「有些公司減少，有些反而增加」，屬於年度計畫變動。真正需要提醒長者的是，明年不能再只看卡內「有多少錢」，還要確認其中多少額度可以購買食品，以及自己是否已通過SSBCI資格驗證。
根據聯邦規定，僅有糖尿病、心臟病等一項慢性病診斷，並不代表自動通過SSBCI資格驗證。參保人須同時符合三項條件，包括患有危及生命或嚴重限制健康及日常功能的複雜慢性疾病；具有較高住院、急診或其他不良健康結果風險；以及需要家庭醫生、專科醫生或社區服務之間的密集照護協調。
可能符合資格的疾病包括糖尿病、心血管疾病、慢性心臟衰竭、嚴重肺病、慢性腎病、失智症、中風、癌症，以及部分嚴重精神疾病等。不過即使患有上述疾病，仍須由保險公司透過醫療理賠紀錄、健康風險評估或醫生證明等資料，確認另外兩項條件。
2027年起將改為更嚴格的即時驗證，結帳時不只看卡內餘額，還要確認持卡人是否具備購買食品的福利資格，以及商品是否屬於計畫允許範圍。 只有符合SSBCI條件的會員，才可把OTC額度用於核准的健康食品。若未通過資格驗證，額度仍可能保留，但通常只能買非處方藥、健康用品等。 申請者須同時符合3項：患有嚴重慢性病、具有較高住院或急診風險、並需要家庭醫生、專科醫生或社區服務的密集照護協調；僅有單一疾病診斷並不會自動通過。
精華 FAQ
2027年起將改為更嚴格的即時驗證，結帳時不只看卡內餘額，還要確認持卡人是否具備購買食品的福利資格，以及商品是否屬於計畫允許範圍。
只有符合SSBCI條件的會員，才可把OTC額度用於核准的健康食品。若未通過資格驗證，額度仍可能保留，但通常只能買非處方藥、健康用品等。
申請者須同時符合3項：患有嚴重慢性病、具有較高住院或急診風險、並需要家庭醫生、專科醫生或社區服務的密集照護協調；僅有單一疾病診斷並不會自動通過。
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