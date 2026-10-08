紐約市警11日法拉盛舉辦招募活動 介紹制服及文職機會

紐約市警局將於11日在天廣(Tangram)商場舉辦招募活動。（主辦方提供）

紐約市 警局將於11日在天廣(Tangram)商場舉辦招募活動，介紹警局內多種制服及文職工作機會，供有意投入警務及公共服務領域的民眾了解。

根據活動海報，當天介紹的項目包括警校學員計畫(Cadet Program)、交通執法人員(Traffic Enforcement Agent)、青少年執法探索計畫(Law Enforcement Explorer)，以及特殊單位等。內容涵蓋不同職涯及警務體驗途徑，民眾可藉此了解各項目的性質與參與方式。

海報列有紐約市警亞裔 玉石協會(NYPD Asian Jade Society)、亞裔高級警官協會(AAPEX)及法拉盛 華商會(FCBA)標誌。各職位與計畫的申請資格、招考程序及相關要求，仍以市警公布的資訊為準。

活動時間為11日(周日)上午11時至下午2時，地址是法拉盛39大道133-33號的法拉盛天廣商場一樓中庭。欲了解詳情，可致電Captain Gong，電話(917)912-4994，或法拉盛華商會Howard Lin，電話(347)625-7778。