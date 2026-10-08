法拉盛圖書館再接虛假威脅 警方追查境外IP

法拉盛圖書館8日上午再因疑似可疑裝置通報而疏散。（記者戴慈慧／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛圖書館再遭虛假威脅通報並疏散，警方確認不具可信性，且IP疑追至亞洲境外；事件已連續第6次發生，嚴重干擾社區使用。

法拉盛 圖書館8日上午再因疑似可疑裝置通報而疏散。警方到場搜索及排查後，確認威脅不具可信性，圖書館隨後恢復正常開放。據社區消息，這已是該館近期第六次接獲類似通報，接連發生的事件持續干擾館務及民眾使用公共服務。

紐約市 警方受訪時表示，這次事件又是虛假報案，相關IP位址已追蹤至美國境外的亞洲某地，但未透露具體國家或地區，案件仍在調查中。

本報此前報導，法拉盛圖書館曾於9月19日、20日、21日、24日及10月1日接獲五次炸彈威脅，經警方排查後均被判定缺乏可信性。儘管未發現實際危險，頻繁通報仍造成疏散及服務中斷，引發社區安全憂慮。

一名法拉盛讀者受訪時表示，8日上午他正在圖書館內，被要求疏散。他平時經常到圖書館待著，這裡已是日常生活中熟悉的去處，但近期接連發生的威脅事件讓他感到人心惶惶，「就算都是假的，但是也不怎麼敢來了」。

皇后區公共圖書館發言人此前表示，館方接獲威脅後立即通知警方並疏散民眾，待警方完成全面檢查、確認建築安全後再開放。市警則表示，會嚴肅處理每宗威脅，根據具體情況評估及調查，調派所需資源保障公共安全。

市議員黃敏儀此前指出，接連發生的炸彈威脅為社區帶來不必要的恐懼與焦慮，不僅中斷重要服務，也令圖書館職員承受沉重壓力。她強調，圖書館是學生課後學習、長者參加活動及新移民取得資訊的重要場所，每次被迫關閉，都會影響依賴館內服務的居民，應保障讀者及職員安全，並追究涉案者責任。