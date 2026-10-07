紐約生活手冊／全州近210億元待認領 舊帳戶、支票、水電押金可免費查

銀行、保險公司等機構須依規定，將長期無人認領的款項申報並交由州政府保管，等待合法所有人領回。銀行示意圖。 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州目前保管近210億元未認領款項，民眾可透過官方網站免費查詢並申領，來源涵蓋銀行帳戶、支票、押金及其他款項，且無截止期限。

紐約州 目前保管近210億元未認領款項，來源包括民眾遺忘的銀行存款、未兌現支票及未領回的水電押金。州主計長辦公室提醒，現在或曾經在紐約州居住的民眾，可透過官網查詢名下是否有款項待領，查詢及申領均免費，也沒有期限限制。

銀行、保險 公司等機構須依規定，將長期無人認領的款項申報並交由州政府保管，等待合法所有人領回。除了舊銀行帳戶、支票和押金，未認領款項也可能來自信託基金、保險款項及未使用禮品卡。企業、非營利組織及地方政府同樣可能有款項待領。

民眾可登入osc.ny.gov/unclaimed-funds，在搜尋系統輸入姓氏或企業名稱，再以名字、城市及郵遞區號縮小範圍。官方建議，也可嘗試曾用名、暱稱或不同拼寫方式，並留意紀錄中的舊地址。即使已搬離紐約州，仍可查找過往留下的款項。

搜尋結果若出現同名紀錄，民眾須核對資料並提出申請，由辦公室確認款項歸屬。主計長辦公室發言人表示，線上申領通常需要完整姓名及社安號碼；如需進一步核實，辦公室可能透過電郵或信件，要求有效附照片身分證件，或能證明過往地址的文件。

為防止詐騙，辦公室須先審核申請，才能告知款項金額。民眾搜尋時若看不到金額，不代表沒有款項可領。已故親人名下的款項也可查詢，但代為申領者須提供死亡證明，以及證明有權申領的相關文件。不方便上網的民眾，可致電1(800)221-9311尋求協助，服務時間為周一至周五上午8時至下午5時。

據主計長辦公室資料，今年以來已退還逾5億1500萬元，目前平均每天向紐約居民退還逾200萬元。2025年1月推出的快速付款計畫，也加快了部分款項的退還程序。主計長辦公室強調，透過官方搜尋、申請及領款均不收費，民眾無須付費委託他人代辦。申領也沒有截止期限，不必因「款項即將到期」等說法而倉促付款。

州方提醒，詐騙者可能冒充政府人員，以協助領款為由索取費用或個人資料。民眾收到相關通知後，應直接進入官方網站或致電核實，避免透過不明連結提交社安號碼等敏感資訊。