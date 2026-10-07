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班森賀華婦被騙項鏈 市警2小時破案 受害者稱一定要報警

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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黃女士和美東婦女聯合總會的朋友講述項鏈被騙，市警兩小時破案的真實經歷。(記者胡聲...
黃女士和美東婦女聯合總會的朋友講述項鏈被騙，市警兩小時破案的真實經歷。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

班森賀62歲華婦遭兩男一女以假項鍊設局騙走金項鍊，報警後約2小時警方即逮捕3名嫌犯，受害者與社區人士都強調遇到此類案件一定要報警。

布碌崙(布魯克林)班森賀近日發生一起華婦街頭項鍊被騙事件，兩男一女三名騙子開車靠近受害者，設局用假項鍊換下了華婦的金項鍊。幸運的是，這名受害華婦報警兩小時後，此案即告破，警方抓獲了三名嫌疑人。受害華婦感歎，出事後一定要報警。

現年62歲的黃女士居住在班森賀17大道交80街附近。9月29日上午大約10時50分，黃女士戴上她2012年花1200元買的真金項鍊後出了門。剛出門，就有一名女子在一輛藍色休旅車的後座上和她打招呼，招手要她過去。黃女士走到車旁，這名陌生女子擁抱和親吻了她，還給了一瓶香水，說是生日禮物。黃女士剛轉身離去，車上的女子叫住她，又給她3塊錢，說是幸運錢。這名女子隨後又說送她一條項鍊，並親手為黃女士戴上。等車開走，黃女士剛走沒幾步路，剛剛獲贈的項鍊就掉了下來，原來是假項鍊，她一摸脖子，驚覺自己戴的金項鍊已經不翼而飛。

大驚失色的黃女士這才意識到自己上了當，受了騙。她在一位朋友的協助下向市警62分局報了警。警方派員調取了黃女士所住公寓的監控錄像，並告訴黃女士，他們看到了騙子所乘車輛的車牌號。這一番周折過去，已經到了大約下午1時。

下午不到3時，兩名皇后區的警員敲開了黃女士的家門，告訴她警方已經抓獲了嫌疑人，希望她能去指認。半信半疑的黃女士乘著警車，隨警員來到貝賽(bayside)。她很快就認出了騙走她項鍊的三名嫌犯。黃女士感到很高興，認為這些騙子絕不能逍遙法外，應該受到應有懲罰。她說這些珠寶詐騙的嫌疑人經常找華裔老人下手，華裔長者除了多加防範外，遇到類似情況，一定要報警。

根據警方的紀錄，這三名被抓獲的嫌犯分別是30歲的Alina Stoian；31歲的Gheorghr Alexandru和36歲的Sergiu Dumitru，前兩人報住西雅圖，第三人報住巴爾的摩。

黃女士所在的美東婦女聯合總會決定向具體負責此案的警察，包括布碌崙和皇后區四個分局的多名警員頒發感謝狀。該聯合總會主席阮志萍表示，據她所知，周圍有不少人，尤其是長者在類似案件裡「中招」，然而真去報警的華人並不多，大多覺得多一事不如少一事。阮志萍表示，遇到類似騙局一定要報警，一是自己出氣解恨，同時也讓警方了解情況，協助警方抓住騙子。

精華 FAQ

  • 黃女士出門時被藍色休旅車內的女子招手攀談，對方先擁抱、親吻並送香水、3元，再替她戴上假項鍊，趁機換走她脖子上的真金項鍊。

  • 黃女士向市警62分局報案後，警方調閱監控並掌握車牌，約2小時後便通知她前往貝賽指認，最終確認並逮捕了3名嫌疑人。

  • 因為報警不僅能提高追回失物與逮捕嫌犯的機會，也能讓警方掌握詐騙手法與團伙動向，避免更多華裔長者成為下一個受害者。

布碌崙 布魯克林

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