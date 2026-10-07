OPT擬收7萬元高額費用 中國留學生憂求職更難

當雇主有大量候選人可供選擇，需要OPT工作許可的留學生，可能更容易在招聘過程中遭到排除。(圖片來自美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府提議對OPT大幅加收費用，最高達10萬元，引發中國留學生與學界擔憂，外界認為此舉恐變相壓縮國際學生留美與就業機會。

川普政府7日提議大幅提高國際學生畢業後留美工作的成本，學校每推薦一名學生首次申請「選擇性實習訓練」(OPT)，須繳付7萬元；若申請後續工作資格，則須再繳3萬元，即最高10萬元。

依照提案，學校須在校方人員推薦學生前完成繳費，否則移民局不會核發工作許可。國土安全部 (DHS)承認，學校可能把成本轉嫁給學生或雇主，也可拒絕推薦學生申請。新規尚未生效，公眾可在30日內提交意見。

OPT允許F-1國際學生在畢業前後從事與專業相關的工作，一般可使用一年，STEM專業可再延長兩年。國土安全部形容該計畫已成為輸入「廉價外國勞工」的管道，稱收費可遏止欺詐、濫用及對美國勞工的取代。

保守派智庫曼哈頓研究所(Manhattan Institute)研究員迪馬蒂諾(Daniel Di Martino)批評，當局假設參與人數僅下降約44%「極度樂觀」，很少學校會真的願為一名學生支付7萬元。他認為，較低費用已足以支撐反欺詐措施，高額收費實際上是變相終結OPT，也將損害創新及稅收。

政策研究機構Economic Innovation Group勞工與人才流動政策經理皮克(Sam Peak)亦警告，新規將重創美國的STEM人才體系。該機構指出，OPT是國際畢業生進入美國就業市場、再轉為H-1B身分的重要管道；若人才因費用流失，部分大學也可能縮減仰賴國際生的STEM課程。

目前透過「課程實習訓練」(CPT)在紐約工作的中國學生張同學，預計明年2月或3月申請OPT。面對新規，他卻表示「已經不在意了」。近來針對留學生 及工作簽證的不利政策接連出現，他相信新費用會像H-1B的10萬元收費政策般遭遇訴訟及阻撓；但若最終落實，他也無可奈何，「只能說明和美國真的沒緣分」。

相較已經找到工作的張同學，明年5月畢業的劉同學仍在尋找軟體工程師職位。他擔心，即使費用依法由學校承擔，新規也會令雇主把OPT視為更加不穩定的身分，進一步降低聘用國際學生的意願。

劉同學表示，目前招聘市場尚未出現明顯變化，但軟體工程行業已相當飽和，求職者眾多；當雇主有大量候選人可供選擇，需要OPT工作許可的留學生，可能更容易在招聘過程中遭到排除。