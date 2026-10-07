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紐約皇后區藥房老闆涉詐3100萬 買豪宅、看世界盃

記者戴慈慧／紐約即時報導
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巴倫涉嫌將詐取的Medicaid及愛滋病藥物援助計畫(ADAP)款項，用於購買邁...
巴倫涉嫌將詐取的Medicaid及愛滋病藥物援助計畫(ADAP)款項，用於購買邁阿密地區高級住宅。圖為他購置房產所在的One Twenty Brickell建築示意圖。（紐約州檢察長辦公室提供）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約皇后區兩家藥房老闆涉嫌靠現金回扣與回購HIV藥物，重複向Medicaid與ADAP申報，三年多詐得逾3100萬元，並將款項用於豪宅、名車等資產。

皇后區傑克森高地(Jackson Heights)經營兩家藥房的62歲老闆巴倫(Miguel Baron)，涉嫌以現金回扣吸引病患配藥，再回購愛滋病毒(HIV)處方藥、重複向政府申報，三年多來涉嫌詐取超過3100萬元。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)7日宣布，巴倫已在日前在拉瓜迪亞機場搭乘單程班機前往加拿大多倫多時遭逮捕。

巴倫經營Guardiola Pharmacy及Baron Specialty Pharmacy，兩家藥房都位於傑克森高地。州檢察長辦公室表示，從2023年1月至2026年4月間，巴倫及其他涉案人士涉嫌以150元至250元不等的現金回扣，吸引Medicaid受益人到藥房領取處方藥。

檢方指控，其中一些病患領到HIV藥物後，藥房又以數百元將藥物買回，但藥房原本已可針對這些處方向Medicaid或愛滋病藥物援助計畫(AIDS Drug Assistance Program, ADAP)申報數千元補助。

被買回的藥物之後又被放回藥房庫存，提供給其他不知情的病患，讓藥房得以針對同一批藥物再次申報。另有部分藥物涉嫌來自未經許可的來源，藥房卻仍以合法HIV藥物名義向政府請款。檢方估計，巴倫透過相關做法共取得超過3100萬元Medicaid及ADAP款項。

州府指出，這套做法牽涉的不只是政府資金，也可能直接影響病患健康。部分HIV患者在現金誘因下，將原本應按處方服用的藥物賣回藥房；其他病患則可能收到來源不明的藥物，無法確認是否經過適當儲存及保存。

檢方還指控，巴倫將從Medicaid及ADAP取得的款項，從藥房帳戶轉進由他或相關人士控制的空殼公司，再用來購買房地產、支付建築工程及兌換大量現金。其中包括邁阿密地區的高級公寓、賓士及凌志汽車，甚至還有2026年世界盃足球賽在邁阿密舉行場次的門票。

除了刑事案件外，州檢察長辦公室也提出民事資產沒收訴訟，希望扣押或對涉嫌以非法所得購買的資產設定留置權，並尋求超過9500萬元賠償。

皇后區大陪審團已對巴倫及其公司提出多項指控，包括一級重大竊盜、一級及二級醫療保健詐欺、非法向Medicaid受益人支付回扣，以及一級、二級洗錢等罪名。

若最高罪名成立，巴倫最高可能面臨8年4個月至25年監禁。目前所有罪名均屬指控，巴倫在法院定罪前仍推定無罪。

詹樂霞表示，利用弱勢病患詐取Medicaid資金，不僅侵占公共資源，藥物回購的做法也可能讓病患健康面臨風險。州府表示，將持續追查Medicaid詐欺案件。

巴倫涉嫌將詐取的Medicaid及愛滋病藥物援助計畫(ADAP)款項，用於購買邁...
巴倫涉嫌將詐取的Medicaid及愛滋病藥物援助計畫(ADAP)款項，用於購買邁阿密地區高級住宅。圖為圖為Villa Miami建築示意圖。（紐約州檢察長辦公室提供）

精華 FAQ

  • 檢方指他以150元至250元現金回扣吸引Medicaid病患領藥，再回購HIV處方藥並重複申報，另把來源不明藥品當合法藥物請款，總額逾3100萬元。

  • 部分病患可能為了現金把應按處方服用的HIV藥賣回藥房，其他患者則可能拿到來源不明、保存狀況無法確認的藥物，直接危及治療安全與健康。

  • 檢方稱他把Medicaid與ADAP款項轉入空殼公司，再用於購買邁阿密高級公寓、賓士與凌志汽車、支付建築工程，甚至兌換大量現金與世界盃門票。

皇后區 世界盃 詹樂霞

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