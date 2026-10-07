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紐約地鐵新閘門試點見效 平均減少35%逃票

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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數據顯示，紐約地鐵的全新防逃票閘機初見成效，今年上半年逃票率平均下降35%。(圖...
數據顯示，紐約地鐵的全新防逃票閘機初見成效，今年上半年逃票率平均下降35%。(圖片由MTA提供)

AI摘要

文章摘要整理：

MTA在紐約20個地鐵站試裝新式閘門後，平均逃票率下降35%，部分站點降幅更逾70%，當局並計畫逐步擴大部署。

大都會運輸署(MTA)近日表示，作為試點計畫的一部分，已在紐約市20個地鐵站安裝新式閘門，依目前看來成效顯著，今年上半年逃票率平均下降35%；與此同時，州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室也公布了相關數據，同樣顯示新式閘門的安裝初見成效。

據悉，這些新式閘門除了改善輪椅使用者、推嬰兒車和攜帶行李乘客的通行便利性外，也能讓逃票者更難以不付車資進入月台區域；新閘門採用類似沙龍門(saloon-style doors)的設計，並配備感測器及攝影機，可以偵測乘客是否已支付車資，閘門也經過設計，在乘客未付費進入時會自動關閉，同時避免造成乘客受傷。

目前共有三家公司參與這項試點計畫，分別是Cubic、Conduent和S Traffic，其中負責OMNY支付系統的Cubic，在兩個逃票率最高的地鐵站取得最顯著的成效；數據顯示，在2號、3號線的布碌崙(布魯克林)Hoyt街站，以及A、C號線的Nostrand大道站，Cubic安裝的新式閘門使逃票率下降超過70%。

與此同時，據霍楚辦公室給出的數據，目前已有超過6300萬人次使用這些新式閘門，其中Conduent的設備也帶來明顯的逃票率下降，而韓國公司S Traffic的成效則相對溫和；霍楚辦公室表示，MTA目前正準備在另外50個地鐵站安裝新式閘門，由三家公司競爭兩份合同，而MTA最終計畫在未來數年內，將這類新式閘門擴大至150個地鐵站。

針對這些改變，部分地鐵乘客也表示支持，認為可以針對那些明明有能力支付車資，卻仍選擇逃票的人；但也有乘客對官方說的初見成效呢持懷疑態度，一名乘客認為新式閘門並不能完全杜絕所有逃票機會，若前一名乘客刷卡進去，閘門可能會開著幾秒鐘，足夠讓其他人也可以跟著進去。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)曾形容，緊急出口閘門是逃票的主要來源之一，超過50%的逃票行為是透過緊急出口閘門發生；而新式收費閘門可以免除對這類出口閘門的需求，截至7月，紐約市地鐵今年的逃票率約為10%。

精華 FAQ

  • MTA表示，在紐約市20個地鐵站安裝新式閘門後，今年上半年平均逃票率下降35%；州長霍楚辦公室公布的數據也顯示，這項試點已初見防逃票成效。

  • 負責OMNY支付系統的Cubic成效最明顯，尤其在布碌崙Hoyt街站與Nostrand大道站，兩站的逃票率降幅都超過70%，成為試點中最亮眼的結果。

  • 霍楚辦公室指出，MTA正準備在另外50個地鐵站安裝新式閘門，並由3家公司競爭2份合同；長期目標則是在未來數年內擴大到150個地鐵站。

地鐵 霍楚 紐約市

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地鐵新閘門減逃票35% 法拉盛緬街站將全面換裝
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