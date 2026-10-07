「十月七日」襲擊三周年 紐約降半旗悼念 各方集會並行

紐約市多地舉辦守夜、追思會、示威及抗議等活動，紀念加沙(Gaza)衝突爆發三周年。圖為哥大挺巴活動。(記者曹馨元 / 攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 10月7日襲擊滿3周年之際，紐約市與州府同步舉行追悼與抗議活動，曼達尼和霍楚的公開行程都成為關注焦點。

7日，紐約市多地舉辦守夜、追思會、示威及抗議等活動，紀念加沙(Gaza)衝突爆發三周年。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)當日上午發表聲明，在悼念以色列 死者的同時，再度指責以色列在加沙實施「種族滅絕」，隨即引發反誹謗聯盟(ADL)等團體批評。

2023年10月7日，巴勒斯坦 武裝組織哈瑪斯(Hamas)襲擊以色列，造成近1200人死亡，另有251人遭挾持。以色列其後在加沙展開軍事行動，導致大量巴勒斯坦人死亡。

這是曼達尼上任後首次以市長身分面對「十月七日」周年。他在聲明中稱，哈瑪斯當日犯下「可怕的戰爭罪行」，並表示與仍承受傷痛的居民一同哀悼。

不過，曼達尼也表示，苦難「並非始於或終於那一天」，並指以色列政府在加沙持續進行「種族滅絕」。他引述數據稱，逾7萬4000名巴勒斯坦人死亡，包括逾2萬1000名兒童；他並批評以色列攻擊醫療及住宅設施、阻止糧食援助入境，以及美國持續提供武器。

ADL隨即批評，曼達尼「把本應用於哀悼的一天武器化」，且聲明未直接提及猶太人。該組織表示，紐約作為以色列以外猶太人口最多的城市，需要一名能悼念死者、而非藉周年紀念重申政治立場的市長。

曼達尼預計7日出席悼念襲擊死者的守夜活動，並於稍後與巴勒斯坦裔紐約客會面。

州長霍楚(Kathy Hochul)下令，全州政府建築7日由日出至日落降半旗，州議會大廈及帝國州廣場亦升起以色列國旗。全州多處地標當晚將亮起黃燈，包括世貿中心一號樓、柯西丘什科大橋(Kosciuszko Bridge)、莫伊尼漢火車大廳(Moynihan Train Hall)及羅斯福島燈塔等。

霍楚也將出席另一場守夜活動。她表示，襲擊是猶太民族自納粹大屠殺以來死亡人數最多的一天；三年來傷痛未曾消退，但猶太人民的力量、韌性及希望同樣延續至今。

全市另有多場由猶太組織舉辦的追思活動，以及反對以色列在加沙軍事行動的抗議及罷課。哥倫比亞大學(Columbia University)學生團體也計畫罷課表達立場。