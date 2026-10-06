「不要這樣」布朗士驚傳母女被推下15樓 女嬰命危

圖為紐約警察示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約布朗士一棟公寓凌晨發生母女疑遭推下15樓事件，23歲母親身亡、5個月大女嬰命危，警方正追查前男友並釐清是否涉及家暴。

據紐約郵報報導，紐約市布朗士 一棟公寓大樓6日凌晨發生悲劇，一名23歲女子與她5個月大的女兒疑遭人從15樓陽台推下。女子傷重不治，女嬰則身受重傷，目前仍命危。

一名鄰居告訴WABC-TV，她當時聽到一名女子大喊，「拜託不要這樣！」隨後便看到有東西從高處墜落地面。

執法部門消息人士告訴紐約郵報，警方目前正尋找這名女子的前男友，希望進一步訊問。對方目前被列為案件相關人士（person of interest）。

消息人士表示，這處住所過去幾年曾多次傳出家庭暴力事件，並曾因此有人遭到逮捕。目前尚無更多細節。

紐約市警察局（NYPD）表示，警方約在凌晨3時40分於布朗士奧林維爾大道（Olinville Ave.）2550號公寓外的地面，發現女子與女嬰，兩人均有從高處墜落造成的傷勢。

兩人隨後被緊急送往雅可比醫院（Jacobi Hospital）。警方表示，女子最終被宣告死亡，5個月大的女嬰則因傷勢嚴重，目前仍在與死神搏鬥。

警方表示，調查人員已「確定兩人都是從陽台被推下」。消息人士也透露，目擊者告訴警方，看到女子與女嬰遭人從陽台推下。

不過，消息人士表示，警方稍早也曾調查另一種可能性，即母親可能是在與某人發生衝突、拉扯時，抱著女兒一同跳下，或意外從陽台墜落。

目前警方仍在持續調查這起案件，並尋找涉案人士。

這棟公寓共有18層。事發數小時後，現場仍留有令人心碎的遺物，包括一片嬰兒尿布和一條嬰兒毯，靜靜留在母女墜落的地面附近。