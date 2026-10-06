生個孩子要2.7萬元？紐約、新澤西「生不起」這州更貴

紐約州與新澤西州更名列全美生孩子最昂貴的地區之一。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 最新數據顯示，美國生產費用持續上升，紐約、新澤西與加州居高不下，但有保險者實際自付金額仍遠低於醫療標價。

據紐約郵報報導，美國生產成本持續攀升，紐約州 與新澤西 州更名列全美生孩子最昂貴的地區之一。非營利醫療數據機構FAIR Health最新數據顯示，兩州的生產費用明顯高於全國平均。

在紐約州與新澤西州，網絡內醫療服務（in-network）的自然產中位費用約為2萬3000美元，剖腹產則達2萬7000美元。

加州的生產費用同樣居高不下，自然產中位費用約為2萬1000美元，剖腹產則約為2萬5000美元。

全美各州比較下來，阿拉斯加州 的生產費用最高，自然產中位費用高達3萬1000美元，剖腹產更達4萬2000美元。

相比之下，全美自然產平均費用約為1萬5700美元，剖腹產約為2萬美元。

FAIR Health指出，全美生產費用較去年上升約3.6%；與2022年相比，自然產費用已上漲21%，剖腹產更大增28%。

上述費用包含醫師診察、麻醉、實驗室檢查、超音波，以及其他醫院與醫療專業服務費用。

不過，這些數字主要反映醫療機構向保險公司開出的「標價」，並不等於有保險家庭最終需要自掏腰包支付的金額。

如果使用網絡外醫療服務（out-of-network），費用則會高出許多。以剖腹產為例，全美網絡外服務的中位費用約為4萬3000美元，內華達州更高達7萬9000美元。

至於產婦實際需要支付多少，醫療研究機構KFF指出，擁有雇主提供醫療保險的女性，從懷孕、生產到產後照護的平均自付費用約為2700美元。

如果希望降低生產成本，美國南部與中西部是相對便宜的選擇。

北達科他州與南達科他州的網絡外自然產費用最低，每州中位費用都略低於2萬1000美元；阿拉巴馬州與密西西比州的網絡內生產費用則最低，中位數略高於1萬美元。

這項數據公布之際，美國出生率也持續下滑，生育率目前已低於人口世代更替所需的水平。