紐約市多校收虛假炸彈威脅 家長盼資訊透明、嚴懲嫌犯

紐約市多所校園接獲爆裂物包裹警報，圖為收到通報的第201中學。(谷歌街景圖)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市多區學校6日接獲爆裂物虛報，警方調查後確認安全無虞，家長雖感虛驚，仍要求資訊更透明並嚴懲嫌犯。

6日上午，紐約市 多間校園接獲爆裂物威脅通報，包含布碌崙(布魯克林)、皇后區 、布朗士 區與史泰登島皆有學校接獲通知。事發過後警方到場盤查，校方亦疏散學生，確認校園安全無虞後便讓學生正常上學與放學，不過亦有家長表示，在整個過程當中家長都是更加主動的一方，希望未來學校若發生此種外部威脅，能提供更加透明的資訊，並對作出威脅的嫌犯咎責，以避免恐慌情緒擴散。

當日上午約9時30分，位於戴克高地的第201中學傳出可疑包裹的通報，警方消息稱聽聞該校二樓有爆炸物品。當時除了第201中學，位於康尼島的第239中學、皇后區、史泰登島與布朗士區亦出現相似報案。

除市教育總監以及201中學發送訊息予家長外，第239中學的校長Karen Ditolla事後公告表示，基於高度謹慎，並依照本校緊急應變程序，校方在接獲消息後，於上午9時59分啟動學生留在教室內的「原地待命」措施。隨後校方隨即通報學校安全部門及紐約市警察局(NYPD)。經警方調查後，判定該威脅不可信。上午10時50分，原地待命措施解除，師生恢復當天正常課程作息。全體學生和教職員均安全無虞。

另一名第201中學的家長陳女士表示，她收到校方傳來指出校園內有爆裂物的簡訊，以及學生已被疏散和後續盤查無虞的消息，收到的時候雖然擔心，但第一時間查看孩子的定位還在學校，在查看Citizen以及其他家長說法後，認為應是虛假通報便未過度焦慮。「學校每個月都有演練，所以我也相信學校的處理方式，不想要馬上跑去接造成混亂。」

陳女士透露，孩子回家後指出，老師在告知情況後便帶著學生疏散，所以他們並不擔心，僅以為是演習。她也認同校方此種處理方式，讓孩子未來遇到此種事件時能正常應對。但她表示，希望警方能對發出威脅的嫌犯咎責，不然若未來真的發生事件，只怕也被當作假通報處理。

第201中學家長林女士表示，她於上午近10時收到學校發送相關事件的簡訊，原先以為僅是校園演習，但在打開微信群組後看到家長討論才得知有爆炸物品的威脅。林女士指出，消息一出家長的反應不一，有人急著前往學校接孩子離開，但也有家長認為貿然前往學校恐怕受阻或是影響警方調查。孩子回家後亦和她表示，在接獲消息後老師便陸續准許幾個學生聯絡家長，亦帶領班級前往其他校園疏散，整體過程約一個半小時。

林女士表示，所幸一切都是虛驚一場，不過在過程中她感受到家長的態度比起校方更加積極，希望未來校園若發生此種外部威脅，校方與警方是否能給予家長更為完整的說明，並且追究此假消息的來源，「不然我們作為家長還是會有點沒有安全感。」

事發當時，州參議員陳學理(Steve Chan)前往第201中學了解情況，讚賞校方處理此事的專業，亦釐清史泰登島的通報為逮捕事件，非爆裂物警報。市議員莊文怡則是透過聲明指出其辦公室正在跟進中。

目前警方並未公布數起通報是否為同一嫌犯所為。