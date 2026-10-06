我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾性侵案通話曝光 韓裔生曾有悔意：抱歉你遭圍攻

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

紐約華埠麻將館劫案一槍傷2警 24歲男子判囚20年

記者劉梓祁╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠麻將館劫案一槍傷兩警，24歲男子Joshua Dorsett判囚20年；圖為...
華埠麻將館劫案一槍傷兩警，24歲男子Joshua Dorsett判囚20年；圖為案發後其被押出華埠五分局。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

24歲男子多爾塞特持槍搶劫曼哈頓華埠麻將館，逃逸時開槍擊傷2名追捕警員，法院5日判囚20年，辯方已表明將上訴。

2024年持槍闖入曼哈頓華埠麻將館搶劫、逃跑時開槍擊傷兩名警員的24歲男子多爾塞特(Joshua Dorsett)，5日在曼哈頓州高等法院被判監20年。受傷的華埠五分局警員約翰遜(Carl Johnson)透過受害人影響陳述，表示槍傷至今仍影響日常生活，並認為刑期過短；多爾塞特的律師則表示將提出上訴。

多爾塞特今年8月承認持致命武器加重襲擊警員及搶劫罪，由法官沃德(Laura Ward)宣判。檢方在庭上宣讀約翰遜的陳述，指出他每次走路、抱起孩子，都會想起為保護城市付出的代價。他批評多爾塞特開槍只是為滿足自身的權力感，但仍希望對方在服刑期間反省，出獄後能為社區作出正面貢獻。

案件發生於2024年8月1日下午，多爾塞特持槍闖入堅尼路(Canal St.)91號二樓的麻將館，威脅在內約20人，搶走現金、多個手提包及一個背包後逃走。檢方表示，他其後曾進入地蘭西街(Delancey St.)一家服裝店更換衣服。

當時同為警佐的五分局約翰遜及七分局利普(Christopher Leap)追捕嫌犯，在愛烈治街(Eldridge St.)靠地蘭西街一帶試圖制服他。根據檢方說法，多爾塞特從口袋內擊發一把.45口徑半自動手槍，子彈穿過約翰遜的腹股溝，再擊中其身後利普的腿部，造成兩人受傷。

本報事發後取得的監控片段顯示，麻將館內至少六桌坐滿華人牌友。嫌犯持槍闖入後，部分人急忙躲入裡屋，也有人留在原位、舉手配合。一名黑衣女子試圖拿回手提包離開，卻被嫌犯奪走；整個搶劫過程約一分鐘，在場民眾驚恐尋找掩護。

案發時，多爾塞特因2022年的毒品案件正處於緩刑期，且當天早上曾與緩刑官會面。法庭紀錄顯示，他此前曾六次向臥底警員出售可卡因，認罪後被判三年緩刑。警方當年並指他與下東城「上山幫」(Up the Hill)有關聯。

兩名警員在事件後獲晉升，約翰遜現為巡官，利普為警佐。市警警佐工會(SBA)表示，兩人在接報後立即追捕嫌犯，於拘捕過程中中槍，其勇氣令城市更安全。多爾塞特在判刑時未發言，其辯護律師維利亞諾(Dean Vigliano)表示，將就判刑提出上訴。

精華 FAQ

  • 24歲被告多爾塞特在曼哈頓州高等法院被判監20年。他早前已承認持致命武器加重襲擊警員及搶劫罪，法院依案情作出判刑。

  • 兩名警員在追捕嫌犯並試圖制服他時中槍。檢方指多爾塞特從口袋內擊發.45口徑半自動手槍，子彈先穿過約翰遜腹股溝，再擊中利普的腿部。

  • 約翰遜透過受害人影響陳述，表示槍傷至今仍影響日常生活，並認為刑期過短；辯方律師則稱會提出上訴，要求重新審視判刑結果。

槍擊

上一則

紐約雙十酒會 州府代表等數百人同慶 李志強：美台共享民主信念

下一則

紐約前三季槍擊謀殺創新低 亞裔仇恨犯罪增至16宗
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

警探布碌崙大橋開槍擊斃持刀男 NYPD公布隨身攝像畫面

警探布碌崙大橋開槍擊斃持刀男 NYPD公布隨身攝像畫面
華埠凌晨搶案 刀匪刺傷3男後逃逸 警籲民眾提供線索

華埠凌晨搶案 刀匪刺傷3男後逃逸 警籲民眾提供線索
華埠地鐵站3男涉搶劫 威脅持刀傷人遭緝

華埠地鐵站3男涉搶劫 威脅持刀傷人遭緝
紐約華人聚居區銀行搶劫案嫌犯罪成 至少監禁7年

紐約華人聚居區銀行搶劫案嫌犯罪成 至少監禁7年

熱門新聞

孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。(記者鄭怡嫣╱攝影)

不再「有房就買」？華人置業版圖改

2026-10-02 07:24
糖尿病、心血管疾病與腎臟病相互緊密影響。「醣芯勝」是針對糖、心、腎三病共護所研發，並以市售產品經台北醫學中心完成人體臨床試驗。

二代小分子褐藻醣膠新突破，「醣芯勝FFL三護配方」人體臨床試驗成功解盲:降血糖、調整血脂、護腎臟

2026-09-08 13:01
2026年約有60%的Z世代年輕人考慮投入藍領職業。與此同時，不同年齡層的女性也開始進入過去由男性主導的產業。示意圖（美聯社）

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

2026-09-29 17:39
圖為紐約地鐵。示意圖（路透）

搭地鐵小心…紐約男下車時購物袋被門夾住 拖行慘死

2026-09-29 13:20

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業
誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列
被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標

被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標