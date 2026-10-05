中央公園離奇車禍 老人騎車撞到狗 被摔死

曼哈頓中央公園發生離奇車禍，一名71歲老人在園內騎車時撞到寵物狗，狗無恙，人卻在摔倒後傷重不治。(記者許君達╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓中央公園內一名71歲騎士撞上未拴繩黃金獵犬後摔車身亡，警方正調查責任歸屬，公園單位也再度呼籲遵守遛狗與騎行規則。

一名71歲的老人5日早上在曼哈頓中央公園 內騎單車時，與一隻寵物 狗相撞，隨後倒地身亡。

據報導，受害人5日上午8時20分左右騎一款競速腳踏車行至中央公園內東路(East Dr)靠近東84街附近的路段時，路邊突然衝出一隻未拴狗繩的黃金獵犬，老人與該犬相撞時緊急剎車，被巨大的慣性甩出單車，隨後頭部撞到地面，倒地不醒。緊急送醫後，該名老人被宣告不治。警方表示，目前尚未聯繫到死者親屬，因此其身分暫不公開。

根據中央公園保護協會(Central Park Conservancy)的規定，每日上午6時至上午9時、以及晚上9時至次日凌晨1時之間，在園內特定區域遛狗時可不牽繩。本次事件發生的時刻正屬於可不牽繩的時間段，但按照規定，未牽繩的狗不能進入行車道內。據報導，悲劇發生後，女性狗主人一直留在現場配合警方調查，被撞的黃金獵犬並未受傷；而受害老人在騎車時也按規定佩戴了頭盔和護具。截至發稿時，警方尚未公布更多案件細節，也無人在本次事件中被捕。

中央公園保護協會在事件發生後發布聲明表示，對老人的遇難感到惋惜，並呼籲所有公園使用者遵守規則，尊重這片全民共享的公共空間。在今年9月，在與本次事發地點幾乎相同的位置，亦曾發生過一起致命車禍，當時，一名41歲的壯年男子在行走時遭到單車撞擊並倒地，數日後不治身亡。案發後，中央公園保護協會呼籲在園內實施每小時15哩的騎行限速，並加強交通執法力度。