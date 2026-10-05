布碌崙嚴重車禍1死2傷 肇事者逃逸時帶走車牌
布碌崙Gravesend凌晨發生至少涉及3車的嚴重車禍，奧迪追撞Camry後釀1死2傷，肇事駕駛逃逸且拆走車牌，警方持續調查。
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布碌崙Gravesend凌晨發生至少涉及3車的嚴重車禍，奧迪追撞Camry後釀1死2傷，肇事駕駛逃逸且拆走車牌，警方持續調查。
布碌崙(布魯克林)格雷夫森德(Gravesend)5日凌晨發生一起致命車禍，造成1死2傷。肇事駕駛事發後逃離現場，而且摘走了肇事車輛的車牌。警方目前正在搜尋這名肇事逃逸的駕駛。
警方透露，5日凌晨12時10分左右，市警61分局接到報警，稱在中木(Midwood)的海洋大道(Ocean Parkway)交S大道(Avenue S)路口發生一起至少涉及三輛車的嚴重車禍。
警方的初步調查顯示，一輛2026款奧迪A5轎車沿海洋大道向南行駛時，撞上了前方一輛由一名62歲男子駕駛的2023款豐田Camry轎車的尾部。這次碰撞導致Camry轎車駕駛失去對車輛的控制，車輛失控旋轉後撞上了附近一輛豐田RAV4休旅車。Camry和奧迪隨後都撞上了附近的樹木。
警方和醫護人員趕到現場後發現，Camry轎車的駕駛和39歲的後座女性乘客頸部和背部嚴重受傷。兩人被緊急送往瑪摩利醫院，駕駛被宣布死亡，後座女乘客目前傷勢嚴重，但情況穩定。Camry駕駛的身份尚待通知家屬後公布。
警方稱，豐田休旅車RAV4的25歲駕駛在現場接受了輕傷治療。
與此同時，警方消息人士稱，引發致命連環車禍的奧迪轎車駕駛在事故發生後棄車逃逸，並在逃離現場時帶走了肇事車輛的車牌。
到目前為止，尚未有人因為這起嚴重車禍被逮捕，市警高速公路交通事故調查小組(NYPD Highway District Collision Investigation Squad)仍在對此案進行調查。
事故發生在5日凌晨12時10分左右，地點位於布碌崙Gravesend的海洋大道交S大道路口，現場至少涉及3輛車，警方接報後立即趕往處理。 初步調查顯示，一輛2026款奧迪A5南向行駛時追撞前方2023款豐田Camry，Camry失控旋轉後再撞上豐田RAV4，之後Camry與奧迪都撞上樹木。 Camry的62歲男駕駛重傷送醫後不治，39歲女乘客重傷但情況穩定；RAV4的25歲駕駛僅受輕傷。奧迪駕駛則在事故後逃逸，並帶走車牌。
精華 FAQ
事故發生在5日凌晨12時10分左右，地點位於布碌崙Gravesend的海洋大道交S大道路口，現場至少涉及3輛車，警方接報後立即趕往處理。
初步調查顯示，一輛2026款奧迪A5南向行駛時追撞前方2023款豐田Camry，Camry失控旋轉後再撞上豐田RAV4，之後Camry與奧迪都撞上樹木。
Camry的62歲男駕駛重傷送醫後不治，39歲女乘客重傷但情況穩定；RAV4的25歲駕駛僅受輕傷。奧迪駕駛則在事故後逃逸，並帶走車牌。
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