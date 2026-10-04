孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約東區聯邦檢方對孫雯、胡驍追加一項洗錢共謀罪後，孫雯辯護律師又宣布退出，令原訂2027年1月重審的進程再添變數。

紐約東區聯邦檢察官辦公室在近日對孫雯 和胡驍提出的新替代起訴書中不僅維持原有罪名，還給兩人新加了一項洗錢 共謀罪，使罪名總數達到20項。不久之後，孫雯的辯護律師宣布退出孫雯案。這給此案於2027年1月再次開庭審理的計畫蒙上了陰影。

孫雯胡驍案的原始起訴書是2024年9月提交的，孫雯被指控違反外國代理人登記法、簽證 詐欺、帶入外國人和洗錢共謀等罪；胡驍被指控洗錢共謀、銀行詐欺共謀和濫用身分識別資料等罪。2025年2月、6月和10月，檢方三次提交此案的替代起訴書。在此案於2025年11月12日開庭時，孫雯和胡驍一共被指控犯有19項罪名。但2025年的審理最後以流審(mistrial)告終，陪審團無法就19項罪名中的任何一項達成一致意見。檢方當庭表示要「盡快」重審。

今年9月2日，紐約東區聯邦檢方對孫雯胡驍案提出了最新一份替代起訴書。與之前的起訴書相比，這份新起訴書將孫雯和胡驍的罪名從19項增加到20項，新增罪名是另一項洗錢共謀罪，來源于新冠疫情期間利用採購防護用品的機會收取回扣後，兩人共謀洗白所得款項。

法庭原計畫於5日開庭，就這項新罪名提審孫雯，同時召開一次案情進會議，但據孫雯辯護律師提交法庭的信件，他們認為孫雯健康狀況不佳，出於醫療原因要求提審延期。

去年庭審流審後，負責此案的法官科根(Brian Cogan)於今年1月宣布，計畫於2027年1月續審此案。當時被告律師就曾表示，孫雯胡驍已無法繼續支付律師費，希望法庭能下令解凍被扣資產。這一動議遭法官駁回，認為沒有充分證據表明 兩名被告的可用資金已經枯竭，因此拒絕下令解凍資產。

這一事態現在有了最新進展。律師阿貝爾(Kenneth M. Abell)代表負責為孫雯辯護的Abell Eskew Landau律師事務所，於10月1日正式致信法庭，要求退出為孫雯辯護。辯護律師援引的理由是「孫女士已無力負擔重審期間的代理費用」，此外，「政府近期提交的補充起訴書將導致本案後續工作量大幅增加」。

有報道稱，此案流審後，控辯雙方曾試圖尋求達成認罪協議。但從最新的替代起訴書來看，協商顯然沒有達成結果。