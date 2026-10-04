孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
紐約東區聯邦檢方對孫雯、胡驍追加一項洗錢共謀罪後，孫雯辯護律師又宣布退出，令原訂2027年1月重審的進程再添變數。
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紐約東區聯邦檢方對孫雯、胡驍追加一項洗錢共謀罪後，孫雯辯護律師又宣布退出，令原訂2027年1月重審的進程再添變數。
紐約東區聯邦檢察官辦公室在近日對孫雯和胡驍提出的新替代起訴書中不僅維持原有罪名，還給兩人新加了一項洗錢共謀罪，使罪名總數達到20項。不久之後，孫雯的辯護律師宣布退出孫雯案。這給此案於2027年1月再次開庭審理的計畫蒙上了陰影。
孫雯胡驍案的原始起訴書是2024年9月提交的，孫雯被指控違反外國代理人登記法、簽證詐欺、帶入外國人和洗錢共謀等罪；胡驍被指控洗錢共謀、銀行詐欺共謀和濫用身分識別資料等罪。2025年2月、6月和10月，檢方三次提交此案的替代起訴書。在此案於2025年11月12日開庭時，孫雯和胡驍一共被指控犯有19項罪名。但2025年的審理最後以流審(mistrial)告終，陪審團無法就19項罪名中的任何一項達成一致意見。檢方當庭表示要「盡快」重審。
今年9月2日，紐約東區聯邦檢方對孫雯胡驍案提出了最新一份替代起訴書。與之前的起訴書相比，這份新起訴書將孫雯和胡驍的罪名從19項增加到20項，新增罪名是另一項洗錢共謀罪，來源于新冠疫情期間利用採購防護用品的機會收取回扣後，兩人共謀洗白所得款項。
法庭原計畫於5日開庭，就這項新罪名提審孫雯，同時召開一次案情進會議，但據孫雯辯護律師提交法庭的信件，他們認為孫雯健康狀況不佳，出於醫療原因要求提審延期。
去年庭審流審後，負責此案的法官科根(Brian Cogan)於今年1月宣布，計畫於2027年1月續審此案。當時被告律師就曾表示，孫雯胡驍已無法繼續支付律師費，希望法庭能下令解凍被扣資產。這一動議遭法官駁回，認為沒有充分證據表明 兩名被告的可用資金已經枯竭，因此拒絕下令解凍資產。
這一事態現在有了最新進展。律師阿貝爾(Kenneth M. Abell)代表負責為孫雯辯護的Abell Eskew Landau律師事務所，於10月1日正式致信法庭，要求退出為孫雯辯護。辯護律師援引的理由是「孫女士已無力負擔重審期間的代理費用」，此外，「政府近期提交的補充起訴書將導致本案後續工作量大幅增加」。
有報道稱，此案流審後，控辯雙方曾試圖尋求達成認罪協議。但從最新的替代起訴書來看，協商顯然沒有達成結果。
最新替代起訴書在原有19項罪名外，再加上一項洗錢共謀罪，指稱兩人利用新冠疫情期間採購防護用品的回扣收益進行洗白，使總罪名數增至20項。 2025年11月12日開庭後，陪審團對19項罪名都無法達成一致，案件因此流審。檢方表示會盡快重審，法官則曾宣布預計於2027年1月續審。 律師指出孫雯已無力負擔重審代理費，且新補充起訴書大幅增加後續工作量，因此決定退出。此舉恐使原本就延宕的重審安排再度受阻。
精華 FAQ
最新替代起訴書在原有19項罪名外，再加上一項洗錢共謀罪，指稱兩人利用新冠疫情期間採購防護用品的回扣收益進行洗白，使總罪名數增至20項。
2025年11月12日開庭後，陪審團對19項罪名都無法達成一致，案件因此流審。檢方表示會盡快重審，法官則曾宣布預計於2027年1月續審。
律師指出孫雯已無力負擔重審代理費，且新補充起訴書大幅增加後續工作量，因此決定退出。此舉恐使原本就延宕的重審安排再度受阻。
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