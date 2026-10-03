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哥大新聞學院停招「文科碩士」1年 院長坦言是簽證因素

記者范航瑜╱紐約即時報導
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哥倫比亞大學新聞學院日前宣布，暫停文科碩士(M.A.)課程招生，以重新檢討課程設...
哥倫比亞大學新聞學院日前宣布，暫停文科碩士(M.A.)課程招生，以重新檢討課程設計。圖為哥大新聞學院。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

哥大新聞學院因國際生申請下滑與課程調整需求，宣布文科碩士停招1年；院長指出簽證因素是考量之一，理科碩士仍照常招生。

哥倫比亞大學新聞學院日前宣布暫停文科碩士(M.A.)課程招生，以重新檢討課程設計。路透報導指出，川普政府簽證政策的不確定性，導致國際學生申請大幅減少，是停招的原因之一。

新聞學院院長科布(Jelani Cobb)近日證實，文科碩士將停招一年，簽證因素亦是考量因素之一。他表示，這項2005年創辦的課程，需要因應新聞業市場變化重新設計。學院的理科碩士(M.S.)課程，包括數據新聞碩士，則繼續招生。

文科碩士主要面向已有工作經驗、希望深入研究政治、商業、科學等領域的記者。四名知情人士告訴路透，簽證困難與移民政策變動已嚇退部分海外申請者，但未透露申請人數的具體減幅。

哥大新聞學院是美國最具聲望的新聞教育機構之一，由報業巨擘普立茲(Joseph Pulitzer)捐資創辦，1912年迎來首屆學生。與學院同源於普立茲遺贈的普立茲獎，則是美國新聞界最高榮譽之一。國際學生長期是學院的重要組成。根據學院公布的2024年影響力報告，2025屆共有250名碩士生，其中43%為國際學生。

來自中國的Eva畢業於哥大新聞學院理科碩士項目，畢業後選擇回國工作。她表示，文科碩士項目潛在學生均為已有數年工作經驗的記者，往往更清楚新聞業的現實，也更審慎評估名校學位能否帶來職涯提升。

「即使投入大量時間和金錢完成一個名校的新聞學碩士，也未必能夠因此獲得更好的工作機會，或者讓自己的職業發展出現明顯的躍升。」Eva說，新聞業的就業環境與上升空間，可能削弱資深記者重返校園的意願。

對國際學生而言，還有畢業後能否留美工作的考量。Eva表示，除了學費與生活成本，「畢業後能不能找到合適的工作、能不能獲得長期留在美國工作的身分，本身都有很大的不確定性。」

她指出，傳統媒體商業模式持續承壓，加上人工智慧(AI)發展，以及媒體機構重新考量成本與效率，不少新聞機構縮減人員，這些壓力也讓新聞從業者更難判斷深造能否獲得相應回報。

據路透報導，哥大新聞學院九個月制文科碩士課程的就讀成本約12萬元，同樣長度的理科碩士項目則為13萬元。科布表示，學院正考慮推出兼讀制文科碩士項目，並調整募款策略。

精華 FAQ

  • 學院表示，這項2005年創辦的課程需要重新檢討設計，以因應新聞業市場變化；同時，川普政府簽證政策的不確定性，也讓國際學生申請減少，成為停招因素之一。

  • 不會。學院僅暫停文科碩士(M.A.)招生1年，理科碩士(M.S.)課程仍會繼續招生，包括數據新聞碩士等項目都維持正常運作。

  • 國際學生除了擔心學費與生活成本，也在意畢業後能否留美工作；而媒體裁員、AI衝擊與產業壓力，讓資深記者更難判斷進修是否值得，因此申請意願下降。

簽證 川普 哥大

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