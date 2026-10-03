法拉盛舉行中華民國115年雙十國慶活動 皇后區僑界升旗、表演、美食共度佳節

紐約中華公所主席伍銳賢。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 大紐約皇后區僑界在法拉盛舉行中華民國115年雙十國慶活動，透過升旗典禮、致詞與文化表演，凝聚僑胞情感並展現台灣民主、經貿與文化特色。

為慶祝中華民國 115年雙十國慶，大紐約皇后區 僑界慶祝雙十國慶籌備會3日在法拉盛 公立第20小學舉行升旗典禮及慶祝大會，僑界人士、社團領袖及民選官員出席。活動從上午升旗、慶祝大會一路延續至文化表演與台灣美食博覽會，現場旗海飄揚，僑胞共同慶祝雙十國慶。

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上午9時，升旗典禮率先於校外操場舉行。今年特別安排黃埔陸軍官校旗隊帶領各僑團進場，各團體手持中華民國國旗及標語牌，部分參與者並穿著傳統服飾。隨後現場升起美國國旗與中華民國國旗，並奏唱兩地國歌，僑胞共同參與典禮，為雙十國慶揭開序幕。

大紐約皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會主任委員王金智表示，中華民國成立115年來，歷經風雨及無數挑戰，也在一次次考驗中展現韌性。他表示，台灣目前在經濟、科技及民主制度等方面均受到國際關注，其中半導體產業更在全球供應鏈扮演重要角色，而海外僑胞長年來也以各種方式支持台灣發展。

王金智也談到台海和平的重要性。他表示，台灣政治穩定、經濟發展及社會進步，都需要以和平作為基礎；面對兩岸情勢，他主張「以溝通代替衝突，以和解代替分歧」，並認為唯有維持和平，台灣才能持續向前發展。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強表示，今年具有特殊意義，除適逢美國建國250周年外，也是台灣首次總統直選30周年。他回顧1996年台灣首次舉行總統直選時，正值台海情勢緊張，但民眾仍前往投票；30年來台灣歷經三次政黨輪替，他形容民主已成為台灣社會的重要價值。

李志強並談到台美經貿關係，表示台灣目前已成為美國第四大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大及中國大陸。他指出，以台灣的國土面積而言，能達到目前的經貿規模並不容易，也反映台美之間日益緊密的經濟往來。

紐約中華公所主席伍銳賢則從僑社及歷史角度回顧中華民國與台灣發展。他表示，自己60年前已在台灣生活，見證台灣從以農業為主逐步發展至今日的高科技產業。伍銳賢也提到，中華公所已有183年歷史，1911年孫中山曾在中華公所演講，而今年也適逢孫中山誕辰160周年。

伍銳賢表示，僑社除了舉辦紀念活動，也應重視自由、平等及民主等理念的傳承，讓不同世代對相關歷史及價值有更深入認識。

紐約州參議員劉醇逸也到場致詞。他表示，每年都很高興參加雙十國慶相關活動，認為台灣今天除了民主制度外，也在科技、文化、藝術及飲食等領域受到國際關注。他並表示，在美國慶祝建國250周年之際，台灣也已發展成一個成熟的民主社會。

世界日報紐約社總編輯何振忠致詞時表示，今年舉行中華民國115年國慶升旗典禮別具意義。他並引用孫中山相關故事，表示其寓意在於提醒後人不要遺忘歷史；國慶活動除了慶祝當下，也提供機會回顧一路走來的歷史脈絡，讓下一代了解相關歷史。

升旗典禮結束後，慶祝大會移至校內禮堂舉行，冰安排多項文化表演，包括新生代舞獅、高難度扯鈴搭配西洋音樂，以及歌曲合唱等，將傳統民俗與現代元素結合。主辦單位表示，希望讓年長僑胞感受到熟悉的文化記憶，也讓年輕一代透過較活潑的形式接觸中華及台灣文化。

大紐約皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會3日在法拉盛公立第二十小學舉行升旗典禮及慶祝大會。(記者高雲兒╱攝影)

大紐約皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會主任委員王金智。(記者高雲兒╱攝影)

大紐約皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會3日在法拉盛公立第二十小學舉行升旗典禮及慶祝大會。(記者高雲兒╱攝影)

大紐約皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會3日在法拉盛公立第二十小學舉行升旗典禮及慶祝大會。(記者高雲兒╱攝影)

大紐約皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會3日在法拉盛公立第二十小學舉行升旗典禮及慶祝大會。(記者高雲兒╱攝影)

世界日報總編輯何振忠。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州參議員劉醇逸。(記者高雲兒╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強。(記者高雲兒╱攝影)

大紐約皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會3日在法拉盛公立第二十小學舉行升旗典禮及慶祝大會。(記者高雲兒╱攝影)

大紐約皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會3日在法拉盛公立第二十小學舉行升旗典禮及慶祝大會。(記者高雲兒╱攝影)

大紐約皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會3日在法拉盛公立第二十小學舉行升旗典禮及慶祝大會。(記者高雲兒╱攝影)

大紐約皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會3日在法拉盛公立第二十小學舉行升旗典禮及慶祝大會。(記者高雲兒╱攝影)