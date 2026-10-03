警探布碌崙大橋開槍擊斃持刀男 NYPD公布隨身攝像畫面

警探布碌崙大橋開槍擊斃持刀男，市警公布隨身攝像畫面。(NYPD提供)

AI摘要 文章摘要整理： NYPD公布布碌崙大橋致命開槍案影像，顯示41歲男子持刀在高空與警員對峙近1小時後逼近，最終遭警佐開槍擊中身亡。

紐約市警(NYPD)2日公布警員隨身攝像及無人機畫面，內容為上月布碌崙 (布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)一宗致命警員開槍事件。畫面顯示，一名41歲男子凌晨爬上大橋纜索後，警方緊急勤務小組(ESU)人員在高空與其交涉近一小時，試圖勸其放下利器返回安全位置；男子其後持刀逼近警員，一名警佐從橋面開槍將其擊中。男子送院後不治。

事件發生於華埠 五分局轄區的布碌崙大橋一帶。警方表示，9月4日凌晨約3時30分，41歲的博頓(Chaun Bottom)被發現在布碌崙大橋高處的纜索上行走。隨身攝像畫面顯示，緊急勤務小組警探吉奧達尼(Nicholas Giordani)沿纜索爬到距離博頓不遠處，當時兩人身處東河上方數百呎高的位置。

吉奧達尼先向博頓自我介紹，並表示不會繼續靠近，試圖與其建立對話。他問對方「發生了什麼事」、「是什麼讓你來到這裡」，並多次表示無論博頓生活中遇到什麼問題，都可以慢慢談，希望他不要繼續留在危險位置。

畫面中，博頓大部分時間保持沉默。吉奧達尼一度告訴他，儘管兩人原本互不相識，但從此刻起已經產生聯繫，自己關心他的安危，並會花時間陪伴他。當博頓疑似表示「已經什麼都沒有了」時，吉奧達尼回應稱，他仍有完整的人生在前方，「還有很多事情在等著你」。

雙方對峙約10分鐘後，吉奧達尼注意到博頓手中握有物件，開始要求他將物件放下，並承諾自己不會進一步靠近。警方其後確認，博頓持有的是一把多功能工具刀。

交涉持續約50分鐘後，情況發生轉變。畫面顯示，博頓一度沿纜索朝吉奧達尼方向移動，左手舉起利器，其後又轉身沿纜索向上離開。約五分鐘後，他再次向下靠近，這次清楚將刀伸向警探方向。

警方無人機從附近拍攝的畫面顯示，博頓持刀逼近警員，刀具一度已進入警員伸手可及的距離；現場警員多次高喊要求他「放下刀」。站在大橋車道上的緊急勤務小組警佐杜利(Dennis Dooley)隨即開了一槍，擊中博頓。

警員隨後迅速將博頓從大橋高處救下並施救，急救人員其後將他送往表維醫院(Bellevue Hospital)，最終宣告不治。警方在現場尋獲其多功能工具刀，以及其掉落的一支手電筒。

博頓居住於布朗士。市警表示，案件仍由警力使用調查科(Force Investigation Division)繼續調查，將對警員開槍經過、隨身攝像及無人機等影像資料作進一步分析。

警探布碌崙大橋開槍擊斃持刀男，市警公布隨身攝像畫面。(NYPD提供)

警方在現場尋獲其多功能工具刀，以及其掉落的一支手電筒。(NYPD提供)