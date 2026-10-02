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布碌崙班森賀加油站 驚見廂型車引擎起火

記者馬璿／紐約即時報導
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布碌崙(布魯克林)班森賀18大道於2日突發火災，一台廂型車在停駛加油站準備加油時...
布碌崙(布魯克林)班森賀18大道於2日突發火災，一台廂型車在停駛加油站準備加油時，車廂引擎不慎起火。圖為當事加油站。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙班森賀18大道一輛剛停進BP加油站的廂型車引擎起火，消防隊迅速到場，約10分鐘內將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡。

布碌崙(布魯克林)班森賀18大道於2日突發火災，一台廂型車在停駛加油站準備加油時，車廂引擎不慎起火。在報案後數分鐘後消防車便抵達現場，並於10分鐘內將火勢撲滅，所幸過程中無人傷亡。周邊店家則表示，雖店面開在加油站附近，但此次為開店多年來第一次遇到，很慶幸未釀大禍。

根據加油站員工說法，當日下午3時半許，一台灰色Toyota廂型車開進位於18大道59街的BP加油站，車主熄火後正準備下車加油，不料引擎突然開始有火苗出現，並燒穿該車輛右側的大燈。

加油站員工指出，火勢發生在車主熄火後，車主透露自己才剛維修車輛，推測可能與機械零件故障有關，在消防隊迅速抵達現場滅火後，車主亦立即將車輛送修，並未有人員傷亡。

該加油站對面為第48小學，雖事發當時學校已經放學，但滅火過程當中的濃煙仍引發周邊猶太裔與華裔民眾圍觀。在旁經營洗衣店約10年的老闆娘Demi表示，火災當下她並沒有發現任何異常，是客人將衣服送洗時告知才得知。不過對於店家開在加油站旁，Demi並未表示有因此而憂慮，店內也備有三支滅火器以避免意外，「這是我在這開業第一次遇到這種事，但很慶幸沒有大事發生。」

根據市消防局規定，店家須向消防局核准的公司購買滅火器，並每年交由核准公司保養一次；店家每月也須自行檢查滅火器是否完好、壓力表指針是否在正常範圍，並在吊牌上註記日期及簽名。

不過，紐約市雖有多個興建加油站的法規要求，但並未直接限制周邊商家與加油站的距離。若欲在部分商業區設立，則須經市標準與上訴委員會(BSA)特別許可，委員會會審視其對周邊社區、交通與鄰近住宅的影響。

在預防車輛起火方面，聯邦消防局(USFA)指出，機械與電路故障是車輛起火的常見原因，建議車主定期請專業技師保養車輛。一旦車輛起火，應讓所有人立即下車，切勿返回車內取物，也不要自行打開引擎蓋或後車廂，以免火勢擴大；所有人應遠離車輛至少100呎，再撥打911報案。

事發後，車道仍留有乾粉滅火劑的殘留粉末以及煙灰。(記者馬璿／攝影)
事發後，車道仍留有乾粉滅火劑的殘留粉末以及煙灰。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 2日下午，一輛灰色Toyota廂型車開進18大道59街的BP加油站後，車主熄火準備加油時，引擎突然冒出火苗，甚至燒穿右側大燈，疑與剛維修後的機械故障有關。

  • 報案後數分鐘內消防車就趕抵現場，隨即展開滅火作業，整起火勢在約10分鐘內被成功控制並撲滅，過程中未傳出任何人員傷亡。

  • 對面小學雖已放學，但濃煙仍引來圍觀；附近洗衣店老闆娘表示開店多年首次遇到，幸未釀禍。市消防局則要求店家定期檢查滅火器，USFA也提醒車主勤保養並遠離起火車輛。

布碌崙 加油站 Toyota

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