康乃爾性侵案韓籍被告有跨國名校背景 網連署喊撤獎學金

康乃爾大學(Cornell University)兄弟會性侵案持續延燒。圖為康乃爾大學。（記者張宗智/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾兄弟會性侵案延燒至國際教育圈，韓籍被告李Winston的UWC背景與獎學金資格引發連署撤銷聲浪，並促使外界檢視相關教育理念是否真正落實。

康乃爾大學(Cornell University)兄弟會性侵 案持續延燒，其中一名遭民事訴訟點名的韓籍學生李Winston(Winston Lee)，被發現曾就讀以國際教育及跨文化理解聞名的世界聯合學院(United World Colleges, UWC)，並名列戴維斯世界聯合學院學者計畫(Davis UWC Scholars Program)，一項為學院畢業生赴美就讀大學提供經濟需求型獎學金的國際資助計畫。案件曝光後，討論進一步延伸至國際教育社群，一名學員學生近日發起網路連署，要求撤銷他的獎學金，並要求聯合學員就事件採取行動，也讓這起原本聚焦美國大學校園安全及兄弟會文化的案件，進一步引發國際教育機構如何實踐其所倡導價值的討論。

李Winston的教育背景呈現一條典型的跨國精英教育路徑。公開資料顯示，他來自韓國，青少年時期，赴英國威爾士，就讀世界聯合學院大西洋書院(UWC Atlantic College)。該學院為全球聯合學院教育體系的第一所學院，教育理念長期強調跨文化理解、和平、社會責任，以及透過教育促進社會改變。

其後，李進入美國康乃爾大學。聯合學院學者計畫的官方年度報告顯示，他亦名列該計畫的康乃爾大學受助學生。據了解，該學者計畫目前與全美逾百所大學合作，旨在讓來自不同國家及背景的畢業生進入美國大學，增加校園的國際化及跨文化交流。

康乃爾大學兄弟會性侵案持續延燒後，已有該學院的在讀生在網路平台iPetitions發起一份名為「撤銷李Winston獎學金」(Get Winston Lee's scholarship revoked)的連署。發起人Yana Johar在連署中表示，案件涉及的指控與聯合學員所倡導的尊重、界線及社會責任等價值存在嚴重衝突，因此要求撤銷。其後她亦發布第二份連署，將訴求從李個人的獎學金資格，擴大至聯合學院本身的教育及學生保護制度。

事件同時在國際教育相關網路社群引起不同討論。部分留言者認為，任何教育或學生選拔制度都不可能保證畢業生日後的所有行為，不應因一名校友遭到指控，便否定整個聯合學院的教育體系；另有留言者則認為，如此嚴重的案件，至少應促使相關社群重新檢視，其所強調的和平、正義、跨文化理解及社會責任，如何真正落實於學生的日常行為及校園文化中。

一名前康乃爾女學生今年9月向聯邦法院提起民事訴訟，指控她2024年10月在康乃爾Chi Phi兄弟會場所遭下藥，並在失去或缺乏有效同意能力的情況下遭多名男子性侵。訴訟列出包括李Winston在內的七名現任或前康乃爾學生為被告。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布，由於對案件最初調查及處理方式存在重大疑問，已指示州檢察長詹樂霞(Letitia James)擔任特別檢察官，接手相關刑事調查。案件目前仍在調查中。