我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾性侵案韓籍被告曾讀跨國名校 連署喊撤獎學金

裝修詐欺 屋主花90萬元打造夢想家園變昂貴噩夢

康乃爾性侵案韓籍被告有跨國名校背景 網連署喊撤獎學金

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
康乃爾大學(Cornell University)兄弟會性侵案持續延燒。圖為康乃...
康乃爾大學(Cornell University)兄弟會性侵案持續延燒。圖為康乃爾大學。（記者張宗智/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾兄弟會性侵案延燒至國際教育圈，韓籍被告李Winston的UWC背景與獎學金資格引發連署撤銷聲浪，並促使外界檢視相關教育理念是否真正落實。

康乃爾大學(Cornell University)兄弟會性侵案持續延燒，其中一名遭民事訴訟點名的韓籍學生李Winston(Winston Lee)，被發現曾就讀以國際教育及跨文化理解聞名的世界聯合學院(United World Colleges, UWC)，並名列戴維斯世界聯合學院學者計畫(Davis UWC Scholars Program)，一項為學院畢業生赴美就讀大學提供經濟需求型獎學金的國際資助計畫。案件曝光後，討論進一步延伸至國際教育社群，一名學員學生近日發起網路連署，要求撤銷他的獎學金，並要求聯合學員就事件採取行動，也讓這起原本聚焦美國大學校園安全及兄弟會文化的案件，進一步引發國際教育機構如何實踐其所倡導價值的討論。

李Winston的教育背景呈現一條典型的跨國精英教育路徑。公開資料顯示，他來自韓國，青少年時期，赴英國威爾士，就讀世界聯合學院大西洋書院(UWC Atlantic College)。該學院為全球聯合學院教育體系的第一所學院，教育理念長期強調跨文化理解、和平、社會責任，以及透過教育促進社會改變。

其後，李進入美國康乃爾大學。聯合學院學者計畫的官方年度報告顯示，他亦名列該計畫的康乃爾大學受助學生。據了解，該學者計畫目前與全美逾百所大學合作，旨在讓來自不同國家及背景的畢業生進入美國大學，增加校園的國際化及跨文化交流。

康乃爾大學兄弟會性侵案持續延燒後，已有該學院的在讀生在網路平台iPetitions發起一份名為「撤銷李Winston獎學金」(Get Winston Lee's scholarship revoked)的連署。發起人Yana Johar在連署中表示，案件涉及的指控與聯合學員所倡導的尊重、界線及社會責任等價值存在嚴重衝突，因此要求撤銷。其後她亦發布第二份連署，將訴求從李個人的獎學金資格，擴大至聯合學院本身的教育及學生保護制度。

事件同時在國際教育相關網路社群引起不同討論。部分留言者認為，任何教育或學生選拔制度都不可能保證畢業生日後的所有行為，不應因一名校友遭到指控，便否定整個聯合學院的教育體系；另有留言者則認為，如此嚴重的案件，至少應促使相關社群重新檢視，其所強調的和平、正義、跨文化理解及社會責任，如何真正落實於學生的日常行為及校園文化中。

一名前康乃爾女學生今年9月向聯邦法院提起民事訴訟，指控她2024年10月在康乃爾Chi Phi兄弟會場所遭下藥，並在失去或缺乏有效同意能力的情況下遭多名男子性侵。訴訟列出包括李Winston在內的七名現任或前康乃爾學生為被告。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布，由於對案件最初調查及處理方式存在重大疑問，已指示州檢察長詹樂霞(Letitia James)擔任特別檢察官，接手相關刑事調查。案件目前仍在調查中。

精華 FAQ

  • 因為他被民事訴訟列為被告之一，且外界發現他擁有UWC與戴維斯UWC學者計畫等國際名校背景，使案件不只涉及校園性侵，也延伸到獎學金與教育價值爭議。

  • UWC長期強調跨文化理解、和平與社會責任，而戴維斯UWC學者計畫則提供畢業生赴美就讀的經濟需求型獎學金；李Winston曾受其資助，因此事件引發是否該撤銷資格的討論。

  • 康乃爾前女學生已提起民事訴訟，指控在兄弟會場所遭下藥並被性侵，紐約州長也已指示州檢察長接手刑事調查；同時，UWC社群已有學生發起撤銷獎學金連署。

兄弟會 性侵

上一則

布碌崙班森賀街口增名「廣東大道」紀念華工築鐵路歷史
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

康乃爾大學校園性侵疑遭吃案 州長責成特檢介入

康乃爾大學校園性侵疑遭吃案 州長責成特檢介入
康乃爾大學「7男性暴力案」涉案韓國留學生被挖 疑是前總理孫子

康乃爾大學「7男性暴力案」涉案韓國留學生被挖 疑是前總理孫子
康乃爾大學涉集體性侵案 霍楚籲獨立審查 釐清校方責任

康乃爾大學涉集體性侵案 霍楚籲獨立審查 釐清校方責任
川普首談康乃爾大學性侵案：這是一所好學校、校方會妥善處理

川普首談康乃爾大學性侵案：這是一所好學校、校方會妥善處理

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
2026年約有60%的Z世代年輕人考慮投入藍領職業。與此同時，不同年齡層的女性也開始進入過去由男性主導的產業。示意圖（美聯社）

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

2026-09-29 17:39
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日宣布，因應沿海風暴持續影響紐約地區，紐約市布朗士、布碌崙(布魯克林)、皇后區、曼哈頓、史泰登島，以及長島納蘇、蘇福克郡、上州威徹斯特郡均進入緊急狀態。(路透)

沿海風暴襲紐約 州長宣布多地進入緊急狀態

2026-09-25 17:00

超人氣

更多 >
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了
多華人被ICE抓後成功獲釋 都走這一法律途徑

多華人被ICE抓後成功獲釋 都走這一法律途徑
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味
孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣