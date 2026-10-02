布碌崙班森賀街口增名「廣東大道」紀念華工築鐵路歷史

布碌崙(布魯克林)班森賀(Bensonhurst)海灣公園大道(Bay Parkway)與86街交界處，於2日正式共同命名為「廣東大道」(Canton Avenue)。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙班森賀海灣公園大道與86街街口獲增名「廣東大道」，以紀念華工築鐵路歷史，也象徵當地華人社區成長與多族裔共融。

布碌崙 (布魯克林 )班森賀(Bensonhurst)海灣公園大道(Bay Parkway)與86街交界處，於2日正式共同命名為「廣東大道」(Canton Avenue)，紀念19世紀參與興建橫貫大陸鐵路的華工，以及數10年來在當地落地生根的華人。推動此案的市議員莊文怡 表示，「今天我們不只是為一條街多加一個名字，而是讓大家看見我們的歷史。」

命名儀式上午10時在86街附近的花旗銀行前舉行，吸引數百人共襄盛舉。現場亦有多個表演團體輪番演出舞獅、傳統樂曲等節目。

橫貫大陸鐵路於1869年5月10日竣工，施工高峰期間有近1萬2000名華工投入，在西段工程中占勞動力80%以上，承擔鋪設鐵軌、在內華達山脈(Sierra Nevada)開鑿隧道等最艱險的工作，估計約1200人死於工地意外、雪崩與爆炸。許多華工日後輾轉來到紐約，參與長島鐵路(LIRR)的興建與發展，後代至今仍在本地生活。

莊文怡致詞指出，華裔對美國的貢獻長期遭到忽視，鐵路完工時拍攝的著名慶祝照片中就不見華工身影。但為海灣公園大道添上「廣東大道」一名，將長久提醒世人，華人移民以勤奮與犧牲參與打造了這個國家。

她回顧，班森賀數代以來是猶太裔與義大利裔聚居地，1990年代起俄語家庭陸續遷入，近年也有穆斯林社群加入。1980年代起，說粵語的華人家庭開始在此定居，2000年後社區顯著成長，86街、18大道與灣公園大道逐漸成為華人生活與商業重鎮。

莊文怡亦表示，「我希望孩子們走過這條街時，能為自己的文化感到驕傲，知道他們的歷史就是美國歷史的一部分。」她強調，各族裔共同塑造了班森賀，期盼「廣東大道」成為各社區彼此尊重的象徵。

當日市主計長李文(Mark Levine)、猶太社區關係委員會(JCRC)、市警62分局、市小商業服務局，以及海灣大道商會、布碌崙華協會、華策會、義大利裔美國人組織聯合會(FIAO)、卡爾梅克文化傳承中心(Kalmyk Heritage Center)、松柏之家社區服務中心、美國湛江同鄉會等社區團體代表與當地學生皆出席。

推動該案的市議員莊文怡表示，多元族裔共同塑造了班森賀，期盼「廣東大道」成為各社區彼此尊重的象徵。(記者馬璿／攝影)

揭幕儀式當天吸引數百位民眾以及眾多社區團體代表參與。(記者馬璿／攝影)