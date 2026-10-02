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陪伴社區成長…法拉盛YMCA慶百年 世界日報等獲表彰

記者高雲兒╱紐約即時報導
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法拉盛YMCA百周年晚會全體獲獎者於會場外合影。(記者高雲兒╱攝影)
法拉盛YMCA百周年晚會全體獲獎者於會場外合影。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛YMCA慶祝成立100周年，回顧百年服務成果並表彰多位民選官員與社區夥伴，世界日報也因長期服務華人社區而受肯定。

法拉盛基督教青年會(Flushing YMCA)1日舉辦百周年慶祝晚會，回顧自1926年成立以來服務社區的歷程，並表彰支持該會及社區發展的各界人士與機構。獲表彰者包括國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀、世界日報、F&T集團執行副總裁李海倫(Helen Lee)、法拉盛YMCA游泳隊總教練Richard Finkelstein，以及冠洋銀行(OceanFirst Bank)。

大紐約YMCA總裁兼執行長Sharon Greenberger表示，法拉盛YMCA自1926年開門以來，一直隨著社區人口與需求改變而調整服務，但核心使命始終未變，即為不同背景的居民提供一個安全、受到歡迎並能建立連結的空間。過去百年間，法拉盛YMCA累計服務逾100萬人、超過25萬個家庭，曾有約30萬名會員，並提供超過220萬堂游泳課程。

她說，法拉盛YMCA日前也已為Flushing Commons內的新會址動工，代表機構下一個百年的新篇章。她指出，一個機構的傳承不僅是繼承過去，更是在每天的服務中持續創造，包括孩子第一次跳進泳池、移民找到第一份工作、青少年開始相信自己能上大學，以及長者重返健身房等看似平凡的時刻，長年累積後便成為社區共同的歷史。

晚宴亦表彰世界日報對華人社區的長期服務。主辦方表示，世界日報不僅是報紙，也是華裔社區重要的信息與連結平台，長期在法拉盛服務讀者、連結家庭與社區，其理念與YMCA強調社區連結及公共服務的使命相呼應。

世界日報執行董事李德怡代表報社領獎時表示，很榮幸獲得表彰，並與各界共同慶祝法拉盛YMCA成立100周年。她肯定YMCA長期服務社區，陪伴不同年齡的居民成長，為孩子與成人留下珍貴的人生回憶，也向其他獲獎者致賀。

李德怡表示，世界日報與法拉盛有深厚連結，除了新聞出版，也透過健康、財務規畫等活動服務社區。她補充，世界日報與YMCA都重視人與人之間的連結，報社也希望透過傳播資訊，讓更多居民了解YMCA提供的課程與服務。她感謝各界支持，並祝願YMCA在下一個百年繼續凝聚社區。

獲表彰的民選官員中，孟昭文長期關注皇后區居民需求及亞太裔社區權益；劉醇逸致力推動公校教育、縮小班級規模及亞裔歷史教育；金兌錫關注長者照護、醫療服務與政府問責；黃敏儀則曾任法拉盛YMCA董事會成員，並持續推動語言服務及社區公共設施等議題。

市議員黃敏儀於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰。
市議員黃敏儀於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰。

世界日報於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰，由執行董事李德怡代表領獎。(記者高雲兒...
世界日報於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰，由執行董事李德怡代表領獎。(記者高雲兒╱攝影)

冠洋銀行於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰。(記者高雲兒╱攝影)
冠洋銀行於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰。(記者高雲兒╱攝影)

F&T集團執行副總裁李海倫(Helen Lee)於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰...
F&T集團執行副總裁李海倫(Helen Lee)於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰。(記者高雲兒╱攝影)

國會眾議員孟昭文於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰。(記者高雲兒╱攝影)
國會眾議員孟昭文於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰。(記者高雲兒╱攝影)

州眾議員金兌錫於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰。(記者高雲兒╱攝影)
州眾議員金兌錫於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰。(記者高雲兒╱攝影)

州參議員劉醇逸於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰。(記者高雲兒╱攝影)
州參議員劉醇逸於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 晚會表彰了多位支持社區發展的人士與機構，包括孟昭文、劉醇逸、金兌錫、黃敏儀、世界日報、李海倫、Richard Finkelstein及冠洋銀行等，肯定他們對社區的貢獻。

  • 根據晚會公布的數據，法拉盛YMCA自1926年成立以來，累計服務逾100萬人、超過25萬個家庭，曾有約30萬名會員，並提供超過220萬堂游泳課程。

  • 主辦方認為世界日報不只是報紙，也是華裔社區的重要資訊與連結平台，長期在法拉盛服務讀者，並透過活動與資訊傳播協助居民了解YMCA的課程與服務。

法拉盛 世界日報 孟昭文

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