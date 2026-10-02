霍楚委任詹樂霞接手調查康乃爾性侵 校報主編批校方沉默

州長霍楚(Kathy Hochul)2日在曼哈頓召開記者會表示，已委任州檢察長詹樂霞(Letitia James)展開獨立調查，必要時提出刑事起訴。(取自州長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 霍楚因質疑康乃爾性侵案先前調查不完整，委任詹樂霞獨立調查並可視情提起刑事起訴，同時校方與校報都因通報與處分資訊不透明而遭批評。

州長霍楚 (Kathy Hochul)2日在曼哈頓表示，康乃爾大學(Cornell University)一名前女學生指控遭兄弟會成員輪暴，先前調查是否完整令她深感疑慮，因此已委任州檢察長詹樂霞 (Letitia James)展開獨立調查，必要時提出刑事起訴。

霍楚在發布會上批評，地方檢察官未曾約談女方，也未索取完整訪談紀錄。她指出，女方向校警報案時已明確表示，自己百分之百確信遭到強暴，但這些話未被寫入校警送交檢方的報告。霍楚質疑，警方得知如此嚴重的指控，為何未完整呈報檢方。

詹樂霞表示，辦公室將全面調查，包括約談證人，若有足夠依據便會起訴。霍楚宣布委任時亦指出，詹樂霞可將調查所得證據提交大陪審團。詹樂霞強調，每名紐約人報案後，都應獲得完整、公正的調查。霍楚另表示，將與州議會合作，修補州法在酒醉、性行為同意及性侵 認定方面的漏洞。

持續追蹤案件的學生報「康乃爾太陽報」(The Cornell Daily Sun)主編達瑟(Sophia Dasser)9月29日發表公開信，批評校方直到女方提告、刑事調查重啟及全國媒體關注後，才說明處分情況。她寫道：「報導案件不會讓受害者更不安全，沉默才會。」該報並向學生、教職員及校友徵集意見，了解他們對校方通報制度的信任程度。

風波也波及被告的就業。英國「獨立報」引述TMZ報導，七名被告之一薩拉比亞(Diego Sarabia)已遭富國銀行(Wells Fargo)解雇。報導指他原在北卡羅來納州夏洛特工作，消息人士將解雇與檢方重啟調查相聯繫；「獨立報」表示已向銀行尋求回應。

湯普金斯郡(Tompkins County)地方檢察官范豪頓(Matthew Van Houten)於9月28日重啟調查，表示將檢視訴狀中的新資訊。他為先前不予起訴的決定辯護，指女方2024年11月的陳述未提及遭人違背意願下藥或輪暴，反而將用藥及性行為描述為自願、清醒且經同意。他並表示，女方律師此前未就報案陳述與訴狀的落差聯繫他。

康乃爾在公眾及霍楚等政界人士施壓下，於9月30日同意聘請外部律師，獨立檢視校方如何處理指控。校方表示，2024年接獲報案後已公開宣布調查、譴責涉嫌行為、無限期暫停兄弟會活動，並成立專案小組研究防範校園性侵。歷時數月的內部調查已導致部分學生受處分或遭開除，但校方以學生隱私規定為由，未公布細節，並於9月28日表示支持重啟刑事調查。