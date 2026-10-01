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曼達尼市府辦全市尋寶 走訪紐約民間行動史

記者曹馨元╱紐約即時報導
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曼達尼宣布10月11日將舉辦免費全市尋寶活動，主題為紐約市的民間行動歷史。(圖片...
曼達尼宣布10月11日將舉辦免費全市尋寶活動，主題為紐約市的民間行動歷史。(圖片截自官網)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市長曼達尼政府將於10月11日辦全市尋寶活動，透過線索走訪五區，認識工人、社區與民間運動如何改變城市。活動採抽籤制，得分高者可獲獎勵。

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)政府將於10月11日舉辦免費全市尋寶活動，邀請民眾走訪五區，發掘紐約客透過民間行動攜手改變城市的歷史故事；若遇雨天，活動將延至18日。

活動由市長辦公室大眾參與部門(Mayor’s Office of Mass Engagement)主辦，主題為紐約市的民間行動歷史。主辦方表示，工人、鄰居、朋友甚至陌生人為共同目標走到一起，他們的努力在城市各處留下印記；參加者將透過任務，認識這些推動社會改變的故事。

市府公布的其中一項提示與「貝果烘焙工人第338分會」(Bagel Bakers Local 338)有關。該工會源於20世紀初下東城的猶太移民社區，一度掌握紐約大部分手工貝果生產；1951年的勞資糾紛令全市34家貝果烘焙坊中的32家停工，造成媒體所稱的「貝果荒」。

活動抽籤登記已於10月1日上午10時開放，將於3日晚間11時59分截止。所有紐約市居民均可申請，登記時須提供郵遞區號確認資格。主辦方提醒，提交登記不保證取得參賽資格；獲選隊伍將於6日收到電郵，內附完整登記方法。

尋寶活動將於11日上午10時開始，至下午5時30分結束。參賽者可從五區任何地點出發，單獨參加或組成一至四人的隊伍，按照線索探索與勞工、社區及民間運動有關的歷史。活動將透過Goosechase應用程式進行，參賽者須在手機等個人設備下載程式並完成任務。

得分最高的100支隊伍將收到最終線索，並獲邀參加當日的特別慶祝活動；排名前十的隊伍另可獲得神秘禮袋。

曼達尼競選市長期間也曾舉辦類似尋寶活動，吸引數千名市民參與；當時參賽者循線走訪七個地點，以遊戲及戶外體驗認識紐約歷史並參與公共事務。

「來吧，透過那些建造這座城市的人們的眼睛，重新認識紐約」，曼達尼表示。民眾可登入nyc.gov/content/organize/pages/scavengerhunt查看詳情及登記抽籤。

精華 FAQ

  • 活動主題是紐約市的民間行動歷史，目的是讓民眾透過任務與線索，了解工人、鄰居與陌生人如何攜手推動社會改變，並在城市各處留下影響。

  • 居民須在10月3日晚間11時59分前完成抽籤登記，並提供郵遞區號確認資格；獲選者將於6日收到電郵，活動可單獨或1至4人組隊參加。

  • 尋寶活動將於10月11日上午10時至下午5時30分進行，若下雨則延至18日；得分最高的100隊可獲最終線索並參加慶祝活動，前10隊另有神秘禮袋。

猶太 紐約市 曼達尼

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