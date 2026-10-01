首屆「福爾摩沙杯」籃球賽登場 3組別串聯紐約青年與社區

首屆「Formosa Cup紐約－福爾摩沙杯籃球賽」將於10月17、18日在柏魯克學院舉行，主辦及社區代表1日在紐約文教中心舉行記者會。（記者戴慈慧/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 首屆福爾摩沙杯籃球賽將在曼哈頓登場，設三組別並開放18隊報名，期望透過籃球串聯紐約台灣青年、留學生與社區民眾。

首屆「Formosa Cup紐約－福爾摩沙杯籃球賽」將於17日至18日在曼哈頓 柏魯克學院(Baruch College)舉行，賽事分為競技、男女混合趣味及42歲以上壯年三個組別，希望透過籃球串聯大紐約地區的留學生 、青年及社區民眾。主辦單位1日在駐紐約台北經濟文化辦事處文教中心舉行記者會，宣布賽事即日起開放組隊報名。

活動由大紐約地區台灣同學會聯合會(FTSANY，簡稱紐約學聯)與紐約青商會共同主辦。主辦單位表示，籌辦首屆福爾摩沙杯，希望讓原本分散在不同學校、工作領域及年齡層的台灣青年和社區民眾，有機會透過運動認識彼此，也讓籃球成為不同世代交流的平台。

本屆賽事共設三個組別，其中A組為競技組，提供較具比賽經驗的球員切磋；B組為男女混合趣味組，希望降低參賽門檻，讓不同程度的籃球愛好者都能加入；C組則為42歲以上壯年組，讓較年長的球友也能組隊參賽。每組限六支隊伍，共計18隊。

主辦單位指出，設計三種不同組別，是希望比賽不只屬於年輕球員或競技選手，也能讓平時喜歡打球、但較少參與正式賽事的社區民眾加入。比賽採五對五形式，各隊報名後可獲得10套雙面籃球球衣及球褲；各組前三名則將獲頒獎金、獎盃或獎牌。

1日記者會上，紐約學聯會長蔡念蓁及紐約青商會代表戴士鈞介紹賽事規畫，多名僑界及社區代表也到場支持，包括紐約文教中心副主任廖淑惠、世界日報總經理黎冠中、台灣會館理事長蘇春槐，以及Corcoran地產黃江美瑩等人。

主辦單位表示，紐約的台灣留學生與青年分散在不同學校及社區，不少人平時雖有參與社團或僑界活動，但跨校、跨世代接觸的機會仍有限，因此希望透過籃球賽建立一個較輕鬆的交流場合，讓學生、上班族及社區球友都能參與。

目前紐約第一銀行及CoCo都可茶飲已加入球衣贊助，「世界日報」及台灣會館則為協辦單位。主辦單位表示，未來也希望持續擴大賽事規模，讓福爾摩沙杯成為大紐約地區固定舉辦的社區體育活動。

賽事將於17日下午2時30分至晚間8時，以及18日上午11時至下午6時。報名截止日為10日，每組限六隊，有興趣參賽者可透過主辦單位社群平台查詢相關辦法。

首屆「Formosa Cup紐約福爾摩沙杯籃球賽」將於17日至18日舉行，分為競技組、男女混合趣味組及42歲以上壯年組，每組限六隊參賽。（主辦單位提供）